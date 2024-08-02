Ретроградний Меркурій у серпні: скільки триватиме і яких справ слід уникати (відео)

Цього разу – ретроградним Меркурій буде від 5 до 28 серпня.

Від 5 серпня розпочнеться період ретроградного Меркурія і триватиме до 28 серпня.

Астропсихологиня Анна Осипенко розповіла, як ретроградний Меркурій впливає на людину, яких справ у цй період краще уникати, а на яких, навпаки, слід сфокусуватися.

"Напевно, тільки лінивий не чув про ретроградий Меркурій. Навіть ті, хто далекий від астрології точно зустрічав це поняття в просторах соціальних мереж. Та часто це інформація, що лякає. Але ретроградний Меркурій зовсім не страшний. Це особливий період, і той хто знає що це – використовує його на свою користь. В середньому – це триває 23 дні і відбувається 3-4 рази на рік. Цього разу – ретроградним Меркурій буде від 5 до 28 серпня", – каже Осипенко.

Астропсихологиня пояснила, що "ретроградний" у перекладі з латинської означає "рухається назад". І ретроградність планети – це коли вона з нашої точки зору, з Землі, ніби починає йти назад і проходить повторно певний відрізок зодіаку. Її звична енергетика змінюється. Астрологія показує що такі періоди впливають на всіх нас.

Меркурій– це інтелект, спілкування, обмін інформацією, мовлення. Всі соціальні процеси в період його ретроградності пригальмовуються, а деякі можуть і відкотитися назад. Можливі помилки, прорахунки.

Поради астропсихологині

В такий час не рекомендується розпочинати нові справи у різних сферах життя, адже вони не матимуть очікуваних результатів. Підписання документів, старт проєктів, реклами, відкриття ФОП, дорогі покупки, особливо техніку, одруження – все це ліпше перенести на пізніше.

Період ретроградного Меркурія можна і потрібно використовувати для навчання, повторення, більш глибшого аналізу інформації.

В роботі це час для корегування, продовження та завершення раніше розпочатих проєктів.

У побуті – це ремонт та благоустрій, різні рутинні справи. Це час прочитати нарешті ту книгу, яка давно чекає свого часу на полиці.

Також, це ідеальний час для завершення складних відносин з друзями чи партнерами. Або ж навпаки – якщо є потреба відновити спілкування з кимось – ретро-Меркурій вам допоможе в цьому.

Що ще буде ресурсним у цей час – то це робота над собою та духовне зростання. Адже увага зосереджується більше на внутрішнє життя, ніж на зовнішнє. Познайомтеся з медитацією, йогою, холодинамікою та іншими психологічними методиками. Зробіть переоцінку своїх глобальних планів, досягнень. Зрозумійте для себе як і куди рухатися далі.

Якими знаками зодіаку пройде Меркурій

Щоразу Меркурій ретроградить в різних знаках зодіаку, чим ставить перед нами нові актуальні завдання. Цього разу він змінить два знаки. Спочатку – до 14 серпня Меркурій йтиме знаком Діви, отже це буде час проаналізувати власний спосіб життя. Наскільки він здоровий? Яких шкідливих звичок варто позбутися, а які корисні ввести в своє життя? Також, це буде вдалий період впорядкувати речі та справи.

Потім – 15 серпня Меркупій у своєму зворотньому русі перейде знову в знак Лева. Буде сприятливо зайнятися творчістю, проводити більше часу з дітьми та коханими людьми.

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