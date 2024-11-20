Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року: що категоричного не варто зробити з погляду езотерики

Під час ретроградного Меркурія у Стрільці категорично заборонено починати нові проєкти, підписувати важливі угоди та вирушати у подорожі без ретельної підготовки.
Ретроградний Меркурій у Стрільці активує теми подорожей, освіти, філософії та переконань, але вносить хаос у комунікацію, плани та документи. Це час, коли варто бути особливо обачними з імпульсивними рішеннями, адже Стрілець додає бажання ризикувати та гнатися за свободою.
Категорично заборонено:
- Приймати важливі рішення на емоціях – поспішність може призвести до помилок, які важко виправити.
- Підписувати нові угоди чи запускати проєкти – великий ризик неправильного сприйняття умов чи затримок.
- Розпочинати далекі подорожі без ретельної підготовки – проблеми з документами або транспортом можливі частіше, ніж зазвичай.
- Ігнорувати деталі у справах чи комунікації – дрібні помилки можуть перетворитися на серйозні проблеми.
- Вступати у конфлікти через різницю в ідеології чи поглядах – це може загострити стосунки надовго.
Будьте уважні до деталей і використовуйте цей час для перегляду планів, а не для активних змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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