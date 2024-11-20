Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року: три медитації для відмови від минулого

Цей період дає можливість завершити нерозв’язані питання і звільнитися від минулого, щоб знову відчути легкість і свободу.

Ретроградний Меркурій у Стрільці – це період, коли минуле може повернутися у думках, стосунках чи подіях, змушуючи переосмислювати старі уроки. Щоб уникнути емоційного навантаження і звільнитися від тягаря старих прив’язаностей, корисно практикувати медитації, які допомагають очистити енергію та зосередитися на майбутньому.

Медитації для відмови від минулого під час ретроградного Меркурія у Стрільці:

Медитація "Розрив енергетичних зв’язків"

Сядьте зручно, уявіть перед собою людину або ситуацію, яку хочете відпустити. Візуалізуйте енергетичну нитку між вами і промовте: "Я дякую за уроки, але відпускаю. Це більше не належить мені". Уявіть, як нитка зникає, а вас наповнює світло свободи. Медитація очищення стихією вогню

Запаліть свічку, зосередьтеся на її полум’ї. Уявіть, як полум’я спалює ваші спогади, емоції та прив’язаності, пов’язані з минулим, залишаючи лише тепле відчуття спокою. Повторюйте мантру: "Все, що мене стримувало, згорає, я стаю вільною(-им)". Медитація "Подорож до майбутнього"

Уявіть себе в просторі безмежного неба, характерного для Стрільця. Зробіть кілька глибоких вдихів, відчуйте легкість, і візуалізуйте, як ви рухаєтесь уперед, залишаючи позаду важкий багаж минулого. Скажіть собі: "Я відпускаю минуле і відкриваю двері до нових можливостей".

Ці медитації допоможуть гармонійно завершити минулі етапи життя і відкрити простір для нового.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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