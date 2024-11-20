Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року: три ритуали, щоб не повернулися колишні

Ретроградний Меркурій у Стрільці підсилює тенденцію до переоцінки минулого, зокрема у стосунках, через енергію ретроспекції та прагнення зрозуміти істину.

Під час ретроградного Меркурія у Стрільці минуле може нагадувати про себе у вигляді несподіваних дзвінків або появи колишніх партнерів. Щоб зберегти емоційну стабільність і уникнути повернення токсичних стосунків, можна скористатися простими езотеричними ритуалами для очищення енергії та захисту від небажаних контактів.

Зібрали для вас три ритуали, які допоможуть уникнути повернення колишніх під час ретроградного Меркурія у Стрільці:

Ритуал "Закриття дверей минулого":

Напишіть ім'я колишньої людини на папері, подякуйте за досвід, порвіть аркуш і спаліть його, промовляючи: "Я відпускаю минуле і відкриваюся для нового. Моє серце вільне". Сіль як захист:

Посипте поріг свого дому дрібкою морської солі зі словами: "Я захищаю себе від усього, що не приносить мені радості". Сіль потрібно залишити на ніч, а потім змити водою. Ритуал очищення енергії:

Запаліть свічку білого кольору і окропіть кімнату водою з кількома краплями ефірної олії розмарину. У процесі повторюйте: "Лише світлі почуття та люди входять у моє життя. Минуле не має сили наді мною".

Ці практики допоможуть створити енергетичний бар’єр і сприятимуть спокою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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