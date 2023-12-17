Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: що категорично заборонено робити

Під час ретроградного Меркурія є певні поради езотериків та астрологів

Астрологічний термін "ретроградний Меркурій" вказує на те, що позначка Меркурія на небесній сфері здається, що рухатися в зворотному напрямку, хоча в реальності це не так. Багато людей вірять у вплив ретроградного Меркурія на різні аспекти їхнього життя, астрологи часто надають рекомендації для цього періоду.

Важливо пам'ятати, що астрологія не є науковою дисципліною, і її вплив на життя людей є питанням віри. Таким чином, ідеї про те, що категорично заборонено робити під час ретроградного Меркурія, не мають наукової підтримки. Однак для тих, хто вірить в астрологію, існують деякі рекомендації:

Підписання важливих документів: Рекомендується утриматися від підписання важливих угод та документів, оскільки вважається, що під час ретроградного Меркурія можуть виникати непорозуміння або непорозуміння. Покупка техніки та електроніки: Деякі вважають, що під час цього періоду можуть виникати проблеми з технікою та електронікою, тому краще утриматися від покупок або ремонтів. Планування подорожей та зустрічей: Існує думка, що під час ретроградного Меркурія можуть виникати затримки та непорозуміння, тому краще уникати важливих подорожей та зустрічей.

Важливо зауважити, що це всього лише вірування та рекомендації астрологів, і не існує жодних наукових підтверджень того, що ретроградний Меркурій має реальний вплив на події в житті людини. Кожна людина визначає, наскільки вона приймає такі поради відповідно до своїх власних переконань.

Також читайте Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: що це за явище

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.