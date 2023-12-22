Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: що варто зробити

Під час ретроградного Меркурія є певні поради, яких варто дотримуватися.

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, і вплив його руху на події в житті людини є питанням віри. Якщо ви вірите в астрологію і хочете врахувати цей період, ось деякі рекомендації, які деякі люди вважають корисними під час ретроградного Меркурія:

Перевірте та оновіть свої плани: Під час ретроградного Меркурія виникає ідея, що плани можуть змінюватися, і можуть виникнути непорозуміння. Перегляньте свої плани, будьте готові до можливих змін і уточнюйте деталі. Звертайте особливу увагу на комунікацію: Уникайте непорозумінь у комунікації. Будьте уважні при спілкуванні, уточнюйте інформацію, щоб уникнути непорозумінь та помилок. Розгляньте минулі справи: Деякі вважають, що ретроградний Меркурій є часом для переосмислення та завершення невирішених справ з минулого. Можливо, це час для завершення старих проєктів або врегулювання невирішених питань. Поглиблене вивчення та саморозвиток: Інша ідея полягає в тому, що під час ретроградного Меркурія можна скористатися часом для саморозвитку, вивчення нових тем або глибшого розуміння себе. Зберігайте спокій і терпіння: Вважається, що ретроградний Меркурій може викликати стрес та затримки. Зберігайте спокій і терпіння, якщо щось не йде за планом.

Важливо зауважити, що ці рекомендації базуються на астрологічних віруваннях і не мають наукового підґрунтя. Кожна людина визначає, наскільки вона хоче враховувати астрологічні аспекти у своєму житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.