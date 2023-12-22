Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: як впливає

В астрології ретроградний Меркурій вважається періодом, коли планета Меркурій здається рухатися назад на небесній сфері, хоча це насправді пов'язано з рухом планети відносно Землі. Це явище трапляється приблизно кожні 3-4 місяці, і кожен період триває приблизно 3 неділі.

З точки зору астрології вважається, що ретроградний Меркурій може впливати на комунікацію, технології, мислення та планування. Однак важливо зазначити, що астрологія не є науковою дисципліною, і багато науковців вважають астрологічні впливи необґрунтованими.

Ось деякі аспекти, які астрологи пов'язують із ретроградним Меркурієм:

Комунікаційні непорозуміння: Вважається, що під час цього періоду можуть виникати непорозуміння, помилки в комунікації та затримки в передачі інформації. Проблеми з технікою: Існує ідея, що технічні прилади та електроніка можуть працювати менш ефективно під час ретроградного Меркурія, і тому рекомендується бути обережним у справах, пов'язаних із технікою. Переосмислення і планування: Деякі люди вважають, що це може бути часом для переосмислення, внутрішнього вивчення та перегляду планів на майбутнє. Затримки в подорожах і зустрічах: Існує вірування, що ретроградний Меркурій може викликати затримки в подорожах та плануванні зустрічей.

Важливо пам'ятати, що це всього лише астрологічні вірування, і багато людей ставляться до них із сумнівом. Якщо ви цікавитесь астрологією, можете використовувати цей час як можливість для самопізнання та розглядати його як період для уважнішого ставлення до комунікації та планування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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