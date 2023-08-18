Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час періоду ретроградного Меркурія

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року розповідає, що Овнам треба остерігатися минулого, а Близнюкам варто опанувати внутрішню мудрість.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка мечів"

Остерігайтеся спогадів минулого. У стосунках не шукайте причин для сварок. На роботі уникайте конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У коханні не варто сваритися. У робочих питаннях не піддавайтеся на провокації.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Опануйте внутрішню мудрість. У стосунках прислухайтеся до голосу інтуїції. А в робочих моментах - до внутрішнього голосу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Самітник"

Час перепочити. Відділіться трішки від партнера чи партнерки. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто зрозуміти, що ви прагнете від другої половинки. А на роботі працюйте ретельніше.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король мечів"

Продемонструйте характер. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У русі кар'єрними сходами покажіть силу волі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках насолоджуйтеся щастям. Дійте професійно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові проявіть мудрість. Дійте виважено на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте ваше серце ширше. Розчиніться на день у любові. Додайте трішки емоцій у робочі справи.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте розум та емоції. На роботі пам'ятайте про наслідки своїх вчинків.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день для укладання договорів. Стосунки варто узаконити. У робочих питаннях будьте обережні з папереми.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках проявіть свої найкращі риси. А на роботі візьміть відгул.

Також читайте Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: забобони та прикмети

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.