Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: що варто робити, а що категорично заборонено

Ретроградний Меркурій в езотеричних віруваннях вважається періодом, коли вплив планети Меркурій на Землю виглядає, ніби планета рухається назад у своєму руху навколо Сонця. Цей період може відчуватися як час затримок, незгод в комунікаціях та технічних проблем. Ось декілька порад з погляду езотерики, які можуть допомогти вам під час ретроградного Меркурія:

Підсилення комунікації та внутрішнього сприйняття: Ретроградний Меркурій може внести зміни в спосіб спілкування та сприйняття. Використовуйте цей час для поглибленої комунікації зі собою та іншими, а також для вивчення внутрішніх процесів. Зміцнення внутрішньої гармонії: Ретроградний Меркурій може викликати неврівноваженість та стрес. Зосередьтеся на практиках, які допоможуть вам зміцнити внутрішню гармонію, таких як медитація, йога, глибоке дихання чи релаксація. Переосмислення і зміни: Ретроградний Меркурій може відкрити можливості для переосмислення та змін в житті. Відкрийтеся для нових ідей та підходів, дозвольте собі переглянути попередні переконання та взяти до уваги нові погляди. Практика відпускання: Віриться, що ретроградний Меркурій може призвести до повторних ситуацій з минулого. Практикуйте відпускання негативних емоцій та старих відчуттів, щоб звільнити місце для нових можливостей. Обережність у спілкуванні та технічних питаннях: Під час ретроградного Меркурія спілкування може бути заплутаним, а технічні збої можуть здаватися більш поширеними. Будьте обережні у власній комунікації, перевіряйте інформацію та забезпечуйте надійність технічних засобів.

Це лише загальні поради з погляду езотерики щодо ретроградного Меркурія. Як завжди, слід враховувати власні особисті переконання та дотримуватися розумної та обачної поведінки.

Ретроградний Меркурій, з погляду езотерики, сприймається як період, коли енергія планети Меркурій може збурити звичайний порядок речей і спричинити труднощі у комунікації, розумінні і технічних питаннях. Ось декілька категоричних порад, які рекомендується уникати під час ретроградного Меркурія з погляду езотерики:

Підписувати важливі угоди або контракти: Вважається, що під час ретроградного Меркурія можуть виникнути непередбачені обставини, які можуть вплинути на ваші угоди або контракти. Рекомендується відкласти підписання важливих документів до закінчення періоду ретрограду. Проводити важливі переговори: Ретроградний Меркурій може призвести до непорозумінь і неправильного тлумачення словесних повідомлень. Варто уникати важливих переговорів і обговорень, якщо це можливо. Розпочинати нові проєкти або підприємства: Під час ретроградного Меркурія вважається, що нові проєкти можуть зіткнутися з різного роду перешкодами та затримками. Краще зосередитися на завершенні поточних справ або підготовці до майбутніх проєктів. Купувати нову техніку чи електроніку: Технічні збої можуть бути частими під час ретроградного Меркурія. Якщо можливо, краще відкласти покупку нової техніки до закінчення цього періоду. Планувати подорожі: Подорожі під час ретроградного Меркурія можуть призвести до змін планів, затримок чи непередбачених проблем. Якщо можливо, варто уникнути довгих подорожей або ретельно спланувати кожну деталь. Вносити серйозні зміни в життя: Ретроградний Меркурій може призвести до непередбачених наслідків внаслідок великих змін. Краще відкласти важливі рішення та зміни до кінця періоду ретрограду.

Важливо зазначити, що ці поради базуються на езотеричних віруваннях та можуть відрізнятися в різних культурах та практиках. Варто ретельно досліджувати та вибирати підход до ретроградного Меркурія, який вам найбільше відповідає.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.