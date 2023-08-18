Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: три езотеричні ритуали

Ось три езотеричних ритуали, які можна виконати під час періоду ретроградного Меркурія:

Ритуал "Очищення комунікації та розуміння": Мета: Подолання непорозумінь та покращення якості спілкування під час ретроградного Меркурія. Як виконати: Сядьте або ляжте в зручне положення в тихому та спокійному місці.

Закрийте очі та вдихайте-видихайте глибоко та рівномірно, зосереджуючи увагу на диханні.

Візуалізуйте яскравий синій або турецький колір світла, що пливе навколо вас.

Уявіть себе в цьому світлі, як в чистому та прозорому полі.

Висловіть намір покращити спілкування, розуміння та відсіяти всі негативні енергії та перешкоди.

Зображайте, як світло вбирає усі негативні емоції та непорозуміння, замінюючи їх позитивною енергією.

Повільно повертайтеся до свідомості, відкривши очі. Ритуал "Розумова ясність і інтуїція": Мета: Зміцнення розумової ясності та інтуїтивних здібностей під час ретроградного Меркурія. Як виконати: Виберіть спокійне місце та розмістіть перед собою кристал або кварцовий генератор (якщо є).

Сядьте в медитативному положенні, спини прямо, закрийте очі та зосередьте увагу на своєму диханні.

Візуалізуйте потужний потік білого світла, який спускається з космосу та проходить через кристал чи генератор.

Уявіть, як це світло наповнює вашу голову та мозок, очищаючи та зміцнюючи вашу розумову ясність.

Висловіть намір зміцнити інтуїтивні здібності та зв'язок з внутрішнім "я".

Залишайтеся у цьому стані протягом кількох хвилин, поглиблюючи своє спілкування з внутрішнім світом.

Поступово повертайтеся до свідомості, відкривши очі. Ритуал "Захист від комунікаційних перешкод": Мета: Захистити себе від можливих негативних впливів та перешкод у спілкуванні під час ретроградного Меркурія. Як виконати: Спочатку підготуйте свою атмосферу: розставте свічки, використовуйте благородні аромати (лайм, евкаліпт тощо).

Зайдіть у спокійний і медитативний стан, зосереджуючись на диханні.

Подумайте про свій намір: захистити себе від негативних впливів, помилок у спілкуванні та невірних інтерпретацій.

Візуалізуйте світловий щит, що оточує вас та додає вам силу і впевненість.

Висловіть свій намір вголос або в мислі: "Я захищений(а) від негативного впливу. Моя комунікація є ясною і сприятливою."

Залишайтеся у цьому стані поки не відчуєте, що енергія щита потужно наповнила вас.

Поступово поверніться до свідомості, знявши щит з вас.

Ці ритуали базуються на езотеричних віруваннях та можуть допомогти зміцнити внутрішній світ під час ретроградного Меркурія. Пам'ятайте, важливо відноситися до них з розумінням та власними особистими переконаннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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