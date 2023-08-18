Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: забобони та прикмети

​​​​​​​Ретроградний Меркурій сприймається в багатьох культурах як період, коли можуть виникати різні негативні або незвичайні ситуації.

Однак важливо розуміти, що це всього лише вірування про ретроградний Меркурій, і вони не мають наукового обґрунтування. Тут деякі забобони та прикмети, пов'язані з ретроградним Меркурієм:

Уникайте підписання важливих документів: Вважається, що підписання угод, контрактів чи важливих документів під час ретроградного Меркурія може призвести до нерозумінь та непередбачуваних проблем у майбутньому. Не розпочинайте нові проєкти чи підприємства: Вірять, що нові починання, розпочаті під час ретроградного Меркурія, можуть зазнати затримок, непорозумінь та невдач. Остерігайтеся технічних помилок: Забобони пов'язують ретроградний Меркурій зі збоями в техніці, електроніці та комунікаціях. Рекомендується бути обережним при використанні технічних пристроїв. Уникайте подорожей та резервування: Вважається, що ретроградний Меркурій може призвести до змін планів, затримок та проблем у подорожах та резервуваннях. Бережіться непорозуміння у спілкуванні: Віриться, що під час ретроградного Меркурія можуть виникати непорозуміння, помилки у комунікації та перекладах.

Важливо розуміти, що ці забобони та прикмети мають суто символічний характер і не мають наукового обґрунтування. Ретроградний Меркурій може створювати певні виклики у комунікації та організації, але це також може бути часом для переосмислення, духовного зростання та розвитку. Важливо залишатися розумним та обережним, але не дозволяти страху перед цим періодом впливати негативно на ваше життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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