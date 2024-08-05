Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Під час ретроградного Меркурія важливо бути особливо уважним до деталей, оскільки можуть виникати непорозуміння та технічні збої.
Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли Меркурій, здається, рухається у зворотному напрямку на небі. З езотеричного погляду, цей період вважається часом, коли виникають труднощі в спілкуванні, подорожах, укладанні договорів і технічних питаннях. Це час для переосмислення, перегляду планів і внутрішньої роботи над собою.
У серпні 2024 року Меркурій буде ретроградним з 5 по 28 серпня.
10 езотеричних афірмацій на період ретроградного Меркурія
- Я приймаю зміни та відпускаю контроль над тим, що не можу змінити.
- Моя інтуїція направляє мене до правильних рішень у будь-якій ситуації.
- Я обережно і виважено підходжу до спілкування з іншими.
- Будь-які непорозуміння дають мені можливість краще зрозуміти себе та інших.
- Я відкритий до перегляду своїх планів і готовий знайти нові шляхи до успіху.
- Я зберігаю спокій і терпіння перед викликами ретроградного Меркурія.
- Кожна затримка чи перепона веде мене до кращого результату.
- Я впевнено рухаюсь вперед, навіть коли обставини змінюються.
- Я використовую цей час для саморефлексії та духовного зростання.
- Моя внутрішня мудрість допомагає мені уникати непотрібних конфліктів і напруги.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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