Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Під час ретроградного Меркурія важливо бути особливо уважним до деталей, оскільки можуть виникати непорозуміння та технічні збої.

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли Меркурій, здається, рухається у зворотному напрямку на небі. З езотеричного погляду, цей період вважається часом, коли виникають труднощі в спілкуванні, подорожах, укладанні договорів і технічних питаннях. Це час для переосмислення, перегляду планів і внутрішньої роботи над собою.

У серпні 2024 року Меркурій буде ретроградним з 5 по 28 серпня.

10 езотеричних афірмацій на період ретроградного Меркурія

Я приймаю зміни та відпускаю контроль над тим, що не можу змінити. Моя інтуїція направляє мене до правильних рішень у будь-якій ситуації. Я обережно і виважено підходжу до спілкування з іншими. Будь-які непорозуміння дають мені можливість краще зрозуміти себе та інших. Я відкритий до перегляду своїх планів і готовий знайти нові шляхи до успіху. Я зберігаю спокій і терпіння перед викликами ретроградного Меркурія. Кожна затримка чи перепона веде мене до кращого результату. Я впевнено рухаюсь вперед, навіть коли обставини змінюються. Я використовую цей час для саморефлексії та духовного зростання. Моя внутрішня мудрість допомагає мені уникати непотрібних конфліктів і напруги.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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