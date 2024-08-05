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Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Цей період ідеально підходить для завершення старих справ, очищення від непотрібного, а також для глибокого самопізнання. / Фото: ТСН.ua

Під час ретроградного Меркурія важливо бути особливо уважним до деталей, оскільки можуть виникати непорозуміння та технічні збої.

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли Меркурій, здається, рухається у зворотному напрямку на небі. З езотеричного погляду, цей період вважається часом, коли виникають труднощі в спілкуванні, подорожах, укладанні договорів і технічних питаннях. Це час для переосмислення, перегляду планів і внутрішньої роботи над собою.

У серпні 2024 року Меркурій буде ретроградним з 5 по 28 серпня. 

10 езотеричних афірмацій на період ретроградного Меркурія

  1. Я приймаю зміни та відпускаю контроль над тим, що не можу змінити.
  2. Моя інтуїція направляє мене до правильних рішень у будь-якій ситуації.
  3. Я обережно і виважено підходжу до спілкування з іншими.
  4. Будь-які непорозуміння дають мені можливість краще зрозуміти себе та інших.
  5. Я відкритий до перегляду своїх планів і готовий знайти нові шляхи до успіху.
  6. Я зберігаю спокій і терпіння перед викликами ретроградного Меркурія.
  7. Кожна затримка чи перепона веде мене до кращого результату.
  8. Я впевнено рухаюсь вперед, навіть коли обставини змінюються.
  9. Я використовую цей час для саморефлексії та духовного зростання.
  10. Моя внутрішня мудрість допомагає мені уникати непотрібних конфліктів і напруги.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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