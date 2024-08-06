Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 психологічних маніфестацій, щоб не врятуватися в минуле

У езотеричній традиції ретроградний Меркурій вважається періодом, коли можна працювати над власним внутрішнім світом, розвивати інтуїцію і духовно зростати.

Під час ретроградного Меркурія з 5 до 28 серпня 2024 року важливо зосередитися на теперішньому і майбутньому, уникаючи повернення до старих звичок, негативних думок або невирішених проблем з минулого. Ось 10 психологічних маніфестацій, які допоможуть утриматися від цього:

1. "Я обираю теперішнє і майбутнє"

Нагадуйте собі, що найважливіше відбувається тут і зараз, і саме це визначає ваше майбутнє. Минуле залишається позаду, і ви робите свідомий вибір рухатися вперед.

2. "Я вдячний/вдячна за уроки минулого, але вони більше не мають влади над моїм життям"

Визнання цінності досвіду, який ви отримали в минулому, допомагає звільнитися від його тиску. Це дозволяє вам перейти до нового етапу без тягаря минулих помилок.

3. "Я звільняюся від всіх негативних впливів минулого"

Ця маніфестація допомагає відпустити будь-які негативні емоції, образи або страхи, що пов’язані з минулим, дозволяючи вам зосередитися на позитивних змінах.

4. "Моє минуле не визначає моє майбутнє"

Використовуйте цю афірмацію, щоб нагадати собі, що ви маєте владу творити своє майбутнє незалежно від того, що трапилося раніше.

5. "Я заслуговую на щасливе і наповнене життя в теперішньому"

Ця маніфестація зміцнює вашу віру у те, що ви гідні жити в гармонії і щасті тут і зараз, не дозволяючи минулому впливати на ваше щастя.

6. "Я відпускаю минулі помилки і приймаю себе таким/такою, яким/якою я є"

Визнання власних помилок і їх прийняття допомагає вам уникнути почуття провини і дозволяє зосередитися на особистісному зростанні.

7. "Я оточую себе позитивними і підтримуючими людьми"

Ця афірмація допомагає вам притягнути до свого життя тих, хто підтримує вас і ваші прагнення, сприяючи створенню сприятливого середовища для зростання.

8. "Я сповнений/сповнена енергії для створення нового і позитивного майбутнього"

Використання цієї маніфестації підсилює вашу внутрішню мотивацію та бажання будувати краще життя, спрямоване на майбутнє.

9. "Я впевнений/впевнена у своїй здатності приймати мудрі рішення"

Нагадування собі про свою здатність діяти розсудливо допоможе уникнути повернення до старих шаблонів поведінки, які більше не служать вам.

10. "Кожен мій день — це новий шанс для зростання і розвитку"

Ця маніфестація допомагає вам сприймати кожен день як можливість для покращення свого життя, дозволяючи залишити минуле позаду.

Використання цих маніфестацій допоможе вам утриматися від повернення до минулого під час ретроградного Меркурія і зосередитися на створенні позитивного і наповненого життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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