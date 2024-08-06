Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: 10 психологічних маніфестацій, щоб не врятуватися в минуле

У езотеричній традиції ретроградний Меркурій вважається періодом, коли можна працювати над власним внутрішнім світом, розвивати інтуїцію і духовно зростати.
Під час ретроградного Меркурія з 5 до 28 серпня 2024 року важливо зосередитися на теперішньому і майбутньому, уникаючи повернення до старих звичок, негативних думок або невирішених проблем з минулого. Ось 10 психологічних маніфестацій, які допоможуть утриматися від цього:
1. "Я обираю теперішнє і майбутнє"
- Нагадуйте собі, що найважливіше відбувається тут і зараз, і саме це визначає ваше майбутнє. Минуле залишається позаду, і ви робите свідомий вибір рухатися вперед.
2. "Я вдячний/вдячна за уроки минулого, але вони більше не мають влади над моїм життям"
- Визнання цінності досвіду, який ви отримали в минулому, допомагає звільнитися від його тиску. Це дозволяє вам перейти до нового етапу без тягаря минулих помилок.
3. "Я звільняюся від всіх негативних впливів минулого"
- Ця маніфестація допомагає відпустити будь-які негативні емоції, образи або страхи, що пов’язані з минулим, дозволяючи вам зосередитися на позитивних змінах.
4. "Моє минуле не визначає моє майбутнє"
- Використовуйте цю афірмацію, щоб нагадати собі, що ви маєте владу творити своє майбутнє незалежно від того, що трапилося раніше.
5. "Я заслуговую на щасливе і наповнене життя в теперішньому"
- Ця маніфестація зміцнює вашу віру у те, що ви гідні жити в гармонії і щасті тут і зараз, не дозволяючи минулому впливати на ваше щастя.
6. "Я відпускаю минулі помилки і приймаю себе таким/такою, яким/якою я є"
- Визнання власних помилок і їх прийняття допомагає вам уникнути почуття провини і дозволяє зосередитися на особистісному зростанні.
7. "Я оточую себе позитивними і підтримуючими людьми"
- Ця афірмація допомагає вам притягнути до свого життя тих, хто підтримує вас і ваші прагнення, сприяючи створенню сприятливого середовища для зростання.
8. "Я сповнений/сповнена енергії для створення нового і позитивного майбутнього"
- Використання цієї маніфестації підсилює вашу внутрішню мотивацію та бажання будувати краще життя, спрямоване на майбутнє.
9. "Я впевнений/впевнена у своїй здатності приймати мудрі рішення"
- Нагадування собі про свою здатність діяти розсудливо допоможе уникнути повернення до старих шаблонів поведінки, які більше не служать вам.
10. "Кожен мій день — це новий шанс для зростання і розвитку"
- Ця маніфестація допомагає вам сприймати кожен день як можливість для покращення свого життя, дозволяючи залишити минуле позаду.
Використання цих маніфестацій допоможе вам утриматися від повернення до минулого під час ретроградного Меркурія і зосередитися на створенні позитивного і наповненого життя.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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