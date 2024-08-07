Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час ретроградного Меркурія.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на ретроградний Меркурій 5-28 серпня 2024 року розповідає, що Овнам треба зміцнитися, а Близнят попереду очікує щось нове.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на ретроградний Меркурій 5-28 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король жезлів"

Вам треба зміцнитись. У стосунках дослухайтеся поради мудрого чоловіка. У робочих питаннях дійте оперативно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Місяць"

Таємне стає явним. У любові остерігайтеся своїх комплексів. А на роботі не слухайтеся своїх страхів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду щось нове. У стосунках спробуйте щось разом. У робочих питаннях розпочнемо новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках пройдіть тест на фінансову складову. А на роботі дослухайтеся до порад старших товаришів.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Ви досягнули чимало. У любові довіряйте другій половинці. Щодо роботи, то тут все складається якнайкраще.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Вам потрібно відпочити. Візьміть паузу у стосунках. Щодо роботи, то варто замислитися над змінами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

Вас чекають спокуси. У любові піддайтеся пристрасті. У робочих питаннях очікуйте змін.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Попереду випробування. У коханні, можливо, буде боляче. У фінансових питаннях будуть випробування.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас очікує вир почуттів. Дійте розкуто у стосунках. Щодо роботи, то варто слухати серця.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати своє. У стосунках відстоюйте почуття. На роботі захищайте ваш проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Світ"

Урівноважте вашу ситуацію. Щодо любові, то шукайте гармонію. А у робочих справах знайдіть рівновагу між емоціями та раціональністю.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на кардинальні зміни у всіх сферах вашого життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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