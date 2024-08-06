Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: прикмети та забобони

Зверніть увагу на забобони та прикмети під час ретроградного Меркурія.

Під час ретроградного Меркурія існує багато прикмет і забобонів, які відображають побоювання і попередження, пов’язані з цим періодом. Ось кілька з них:

1. Не починати нові справи

Вважається, що початок нового проєкту або бізнесу під час ретроградного Меркурія може призвести до труднощів, затримок або невдач. Прикмета каже, що такі починання можуть бути нестабільними і не дадуть очікуваних результатів.

2. Не підписувати важливі угоди

Існує забобона, що підписання договорів або угод у цей період може призвести до непорозумінь, помилок або прихованих проблем, які виявляться пізніше.

3. Не купувати електроніку та техніку

Кажуть, що техніка, придбана під час ретроградного Меркурія, може швидко зламатися або мати дефекти. Це пов’язано з вірою, що Меркурій впливає на комунікаційні й технічні засоби.

4. Бути обережними в подорожах

Згідно з прикметами, подорожі в цей період можуть затримуватися, скасовуватися або може втрачатися багаж. Рекомендується перевіряти всі деталі подорожі двічі і мати запасні плани.

5. Повернення минулих ситуацій або людей

Існує забобона, що під час ретроградного Меркурія у ваше життя можуть повернутися люди з минулого або старі невирішені ситуації. Це вважається знаком того, що потрібно закрити ці питання раз і назавжди.

6. Не брати в борг і не позичати гроші

Вважається, що взяті в борг гроші під час ретроградного Меркурія можуть важко повертатися, а позичені кошти можуть викликати суперечки або стати причиною конфліктів.

7. Не змінювати місце роботи

Забобона каже, що зміна роботи під час цього періоду може призвести до розчарувань або того, що нова робота не відповідатиме очікуванням.

8. Бути обережними у спілкуванні

Вважається, що комунікація під час ретроградного Меркурія може бути складною, з багатьма непорозуміннями й помилками. Люди можуть неправильно інтерпретувати слова або ж можуть виникати конфлікти на рівному місці.

9. Повернення старих речей

Є прикмета, що в цей період можна знайти давно загублені речі або що повернуться старі борги. Це символізує повернення незавершених справ.

10. Розбивання скла

Існує забобона, що розбивання скла під час ретроградного Меркурія може означати завершення певного етапу в житті або раптові зміни. Це можна сприйматися як символ необхідності звільнитися від старого.

Ці прикмети й забобони відображають тривогу та обережність, пов’язані з ретроградним Меркурієм. Попри те, що багато з них не мають наукових підстав, вони залишаються популярними в народній культурі та астрології.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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