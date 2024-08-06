Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: прикмети та забобони

Зверніть увагу на забобони та прикмети під час ретроградного Меркурія.
Під час ретроградного Меркурія існує багато прикмет і забобонів, які відображають побоювання і попередження, пов’язані з цим періодом. Ось кілька з них:
1. Не починати нові справи
- Вважається, що початок нового проєкту або бізнесу під час ретроградного Меркурія може призвести до труднощів, затримок або невдач. Прикмета каже, що такі починання можуть бути нестабільними і не дадуть очікуваних результатів.
2. Не підписувати важливі угоди
- Існує забобона, що підписання договорів або угод у цей період може призвести до непорозумінь, помилок або прихованих проблем, які виявляться пізніше.
3. Не купувати електроніку та техніку
- Кажуть, що техніка, придбана під час ретроградного Меркурія, може швидко зламатися або мати дефекти. Це пов’язано з вірою, що Меркурій впливає на комунікаційні й технічні засоби.
4. Бути обережними в подорожах
- Згідно з прикметами, подорожі в цей період можуть затримуватися, скасовуватися або може втрачатися багаж. Рекомендується перевіряти всі деталі подорожі двічі і мати запасні плани.
5. Повернення минулих ситуацій або людей
- Існує забобона, що під час ретроградного Меркурія у ваше життя можуть повернутися люди з минулого або старі невирішені ситуації. Це вважається знаком того, що потрібно закрити ці питання раз і назавжди.
6. Не брати в борг і не позичати гроші
- Вважається, що взяті в борг гроші під час ретроградного Меркурія можуть важко повертатися, а позичені кошти можуть викликати суперечки або стати причиною конфліктів.
7. Не змінювати місце роботи
- Забобона каже, що зміна роботи під час цього періоду може призвести до розчарувань або того, що нова робота не відповідатиме очікуванням.
8. Бути обережними у спілкуванні
- Вважається, що комунікація під час ретроградного Меркурія може бути складною, з багатьма непорозуміннями й помилками. Люди можуть неправильно інтерпретувати слова або ж можуть виникати конфлікти на рівному місці.
9. Повернення старих речей
- Є прикмета, що в цей період можна знайти давно загублені речі або що повернуться старі борги. Це символізує повернення незавершених справ.
10. Розбивання скла
- Існує забобона, що розбивання скла під час ретроградного Меркурія може означати завершення певного етапу в житті або раптові зміни. Це можна сприйматися як символ необхідності звільнитися від старого.
Ці прикмети й забобони відображають тривогу та обережність, пов’язані з ретроградним Меркурієм. Попри те, що багато з них не мають наукових підстав, вони залишаються популярними в народній культурі та астрології.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
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