Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

Ретроградний Меркурій — це період, коли багато хто відчуває підвищений рівень стресу та непередбачуваності.
Під час ретроградного Меркурія, який триватиме з 5 до 28 серпня 2024 року, є певні дії, які астрологи рекомендують уникати, щоб зменшити ризик виникнення труднощів. Ось кілька речей, які вважаються небажаними або навіть "забороненими":
1. Не підписуйте важливі контракти та угоди
- Під час ретроградного Меркурія можливі непорозуміння або неясності в умовах договорів, що можуть призвести до юридичних проблем або потреби у перероблюванні документів пізніше. Якщо можливо, перенесіть підписання на інший час.
2. Уникайте великих покупок, особливо техніки
- Купівля електроніки, автомобілів або іншого технічного обладнання може призвести до збоїв або дефектів. Новопридбані речі можуть швидко виходити з ладу, а повернення або обмін можуть стати проблематичними.
3. Не починайте нові проєкти або бізнес
- Початок нових ініціатив у цей період може бути нестабільним, із затримками та непередбаченими труднощами. Краще сфокусуватися на завершенні вже розпочатих справ.
4. Не приймайте важливих життєвих рішень
- Це не найкращий час для ухвалення важливих рішень, таких як зміна роботи, місця проживання або серйозні особисті кроки. Пізніше може з'ясуватися, що рішення було поспішним або помилковим.
5. Уникайте складних подорожей
- Плани можуть несподівано змінюватися, рейси можуть бути затримані, а багаж втрачений. Якщо подорожувати необхідно, будьте готові до можливих непередбачених обставин.
6. Не поспішайте з висновками і не робіть імпульсивних покупок
- Імпульсивні дії або слова можуть призвести до конфліктів або розчарувань. Намагайтеся тримати емоції під контролем і не приймати поспішних рішень.
Загалом, цей період краще присвятити саморефлексії, перегляду планів і завершенню старих справ, а не початку нових.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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