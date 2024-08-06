Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

Ретроградний Меркурій — це період, коли багато хто відчуває підвищений рівень стресу та непередбачуваності.

Під час ретроградного Меркурія, який триватиме з 5 до 28 серпня 2024 року, є певні дії, які астрологи рекомендують уникати, щоб зменшити ризик виникнення труднощів. Ось кілька речей, які вважаються небажаними або навіть "забороненими":

1. Не підписуйте важливі контракти та угоди

Під час ретроградного Меркурія можливі непорозуміння або неясності в умовах договорів, що можуть призвести до юридичних проблем або потреби у перероблюванні документів пізніше. Якщо можливо, перенесіть підписання на інший час.

2. Уникайте великих покупок, особливо техніки

Купівля електроніки, автомобілів або іншого технічного обладнання може призвести до збоїв або дефектів. Новопридбані речі можуть швидко виходити з ладу, а повернення або обмін можуть стати проблематичними.

3. Не починайте нові проєкти або бізнес

Початок нових ініціатив у цей період може бути нестабільним, із затримками та непередбаченими труднощами. Краще сфокусуватися на завершенні вже розпочатих справ.

4. Не приймайте важливих життєвих рішень

Це не найкращий час для ухвалення важливих рішень, таких як зміна роботи, місця проживання або серйозні особисті кроки. Пізніше може з'ясуватися, що рішення було поспішним або помилковим.

5. Уникайте складних подорожей

Плани можуть несподівано змінюватися, рейси можуть бути затримані, а багаж втрачений. Якщо подорожувати необхідно, будьте готові до можливих непередбачених обставин.

6. Не поспішайте з висновками і не робіть імпульсивних покупок

Імпульсивні дії або слова можуть призвести до конфліктів або розчарувань. Намагайтеся тримати емоції під контролем і не приймати поспішних рішень.

Загалом, цей період краще присвятити саморефлексії, перегляду планів і завершенню старих справ, а не початку нових.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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