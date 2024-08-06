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Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

Часто кажуть, що в цей час минулі питання та невирішені справи можуть повернутися для остаточного розв'язання / Фото: ТСН.ua

Ретроградний Меркурій — це період, коли багато хто відчуває підвищений рівень стресу та непередбачуваності.

Під час ретроградного Меркурія, який триватиме з 5 до 28 серпня 2024 року, є певні дії, які астрологи рекомендують уникати, щоб зменшити ризик виникнення труднощів. Ось кілька речей, які вважаються небажаними або навіть "забороненими":

1. Не підписуйте важливі контракти та угоди

  • Під час ретроградного Меркурія можливі непорозуміння або неясності в умовах договорів, що можуть призвести до юридичних проблем або потреби у перероблюванні документів пізніше. Якщо можливо, перенесіть підписання на інший час.

2. Уникайте великих покупок, особливо техніки

  • Купівля електроніки, автомобілів або іншого технічного обладнання може призвести до збоїв або дефектів. Новопридбані речі можуть швидко виходити з ладу, а повернення або обмін можуть стати проблематичними.

3. Не починайте нові проєкти або бізнес

  • Початок нових ініціатив у цей період може бути нестабільним, із затримками та непередбаченими труднощами. Краще сфокусуватися на завершенні вже розпочатих справ.

4. Не приймайте важливих життєвих рішень

  • Це не найкращий час для ухвалення важливих рішень, таких як зміна роботи, місця проживання або серйозні особисті кроки. Пізніше може з'ясуватися, що рішення було поспішним або помилковим.

5. Уникайте складних подорожей

  • Плани можуть несподівано змінюватися, рейси можуть бути затримані, а багаж втрачений. Якщо подорожувати необхідно, будьте готові до можливих непередбачених обставин.

6. Не поспішайте з висновками і не робіть імпульсивних покупок

  • Імпульсивні дії або слова можуть призвести до конфліктів або розчарувань. Намагайтеся тримати емоції під контролем і не приймати поспішних рішень.

Загалом, цей період краще присвятити саморефлексії, перегляду планів і завершенню старих справ, а не початку нових.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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