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Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що варто робити

Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що варто робити

Хоча насправді це лише оптична ілюзія, в астрології цей період вважається часом, коли можуть виникати затримки, непорозуміння та технічні проблеми. / Фото: ТСН.ua

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли здається, що планета Меркурій рухається у зворотному напрямку на небі.

Ретроградний Меркурій, який триватиме з 5 до 28 серпня 2024 року, зазвичай асоціюється з періодом, коли комунікації, техніка, подорожі й документи можуть стати джерелом труднощів. Це час, коли рекомендується бути особливо уважним і обережним. Ось кілька порад, що можна зробити під час цього періоду:

1. Перегляньте свої плани і проєкти

  • Використовуйте цей час для перегляду, переосмислення та коригування своїх поточних проєктів і планів. Це чудовий період для саморефлексії.

2. Завершуйте незакінчені справи

  • Якщо у вас є незакінчені справи або проєкти, це гарний час, щоб їх завершити, а не починати нові.

3. Уникайте підписання важливих договорів

  • Якщо можливо, відкладіть підписання важливих документів, укладання угод або початок нових проєктів на час після ретроградного Меркурія.

4. Перевіряйте інформацію двічі

  • Переконайтеся, що вся інформація, якою ви користуєтесь або передаєте, є точною. Подвійно перевіряйте електронні листи, повідомлення і документи перед їх надсиланням.

5. Виділіть час для відпочинку і медитації

  • Це також сприятливий період для самовдосконалення, відпочинку та медитації. Заспокойтесь, відпочивайте та зосередьтесь на внутрішньому світі.

6. Виправлення минулих помилок

  • Це час, коли ви можете знайти можливість виправити минулі помилки чи відновити втрачені зв’язки.

7. Будьте обережні на дорогах і з технікою

  • Уникайте поспішних поїздок і уважно стежте за станом техніки, оскільки в цей час можуть виникати технічні несправності.

Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій, то зможете максимально ефективно використовувати період ретроградного Меркурія для особистого зростання і самовдосконалення.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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