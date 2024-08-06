Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що варто робити

Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли здається, що планета Меркурій рухається у зворотному напрямку на небі.

Ретроградний Меркурій, який триватиме з 5 до 28 серпня 2024 року, зазвичай асоціюється з періодом, коли комунікації, техніка, подорожі й документи можуть стати джерелом труднощів. Це час, коли рекомендується бути особливо уважним і обережним. Ось кілька порад, що можна зробити під час цього періоду:

1. Перегляньте свої плани і проєкти

Використовуйте цей час для перегляду, переосмислення та коригування своїх поточних проєктів і планів. Це чудовий період для саморефлексії.

2. Завершуйте незакінчені справи

Якщо у вас є незакінчені справи або проєкти, це гарний час, щоб їх завершити, а не починати нові.

3. Уникайте підписання важливих договорів

Якщо можливо, відкладіть підписання важливих документів, укладання угод або початок нових проєктів на час після ретроградного Меркурія.

4. Перевіряйте інформацію двічі

Переконайтеся, що вся інформація, якою ви користуєтесь або передаєте, є точною. Подвійно перевіряйте електронні листи, повідомлення і документи перед їх надсиланням.

5. Виділіть час для відпочинку і медитації

Це також сприятливий період для самовдосконалення, відпочинку та медитації. Заспокойтесь, відпочивайте та зосередьтесь на внутрішньому світі.

6. Виправлення минулих помилок

Це час, коли ви можете знайти можливість виправити минулі помилки чи відновити втрачені зв’язки.

7. Будьте обережні на дорогах і з технікою

Уникайте поспішних поїздок і уважно стежте за станом техніки, оскільки в цей час можуть виникати технічні несправності.

Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій, то зможете максимально ефективно використовувати період ретроградного Меркурія для особистого зростання і самовдосконалення.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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