Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: три медитації, щоб не повернутися до минулого життя

Ретроградний Меркурій — це один із найвідоміших астрологічних феноменів, який привертає увагу як новачків, так і досвідчених прихильників астрології. Попри те, що з наукового погляду це лише ілюзія, у світі астрології цей період має значний вплив на повсякденне життя.

Що таке ретроградний Меркурій?

У астрономії ретроградний рух Меркурія — це оптична ілюзія, коли планета здається, ніби рухається назад у своїй орбіті. Це відбувається через те, що Земля, рухаючись швидше у своїй орбіті, обганяє Меркурій, створюючи враження, що він йде у зворотному напрямку. Такий рух спостерігається кілька разів на рік і триває приблизно три тижні.

Ось три медитації, які допоможуть уникнути повернення до минулого життя і зосередитися на позитивних змінах під час ретроградного Меркурія з 5 до 28 серпня 2024 року:

1. Медитація на відпущення минулого

Мета: Допомогти звільнитися від прив'язок до минулих подій або відносин, які більше не служать вашому розвитку.

Допомогти звільнитися від прив'язок до минулих подій або відносин, які більше не служать вашому розвитку. Процес: Сядьте у зручному положенні, закрийте очі та зосередьтеся на диханні. Уявіть ситуації або людей з минулого, які ви хочете відпустити. Уявіть, як ці образи стають легкими, наче хмари, і повільно зникають у далечінь. На кожному видиху уявляйте, як відпускаєте частинку цього минулого, звільняючи місце для нового.



2. Медитація на новий початок

Мета: Зосередитися на створенні нового майбутнього, щоб не повертатися до старих звичок чи помилок.

Зосередитися на створенні нового майбутнього, щоб не повертатися до старих звичок чи помилок. Процес: Почніть з глибокого дихання, розслабляючи тіло з кожним видихом. Уявіть чистий лист або пусте полотно перед собою. Візуалізуйте нове життя, яким ви хочете жити, наповнюйте його позитивними образами, почуттями та намірами. Зосередьтеся на цих позитивних образах, відчуваючи, як вони поступово втілюються у ваше життя.



3. Медитація захисту від негативних енергій

Мета: Захистити себе від впливу минулих негативних енергій або ситуацій, які можуть повернутися.

Захистити себе від впливу минулих негативних енергій або ситуацій, які можуть повернутися. Процес: Сядьте в тихому місці, запаліть свічку або використовуйте аромати, які вам приємні. Уявіть, як навколо вас утворюється світловий захисний купол, який відштовхує будь-які негативні енергії. Візуалізуйте, як цей купол посилюється з кожним вдихом, наповнюючи вас силою і впевненістю. Повторюйте афірмації типу "Я захищений/захищена від будь-якого негативу", "Моє життя наповнене лише позитивною енергією".



Ці медитації допоможуть зосередитися на теперішньому та майбутньому, відпустити старе і уникнути повернення до минулого життя під час ретроградного Меркурія.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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