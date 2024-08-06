Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: три медитації, щоб не повернутися до минулого життя

Меркурій в астрології асоціюється з комунікацією, мисленням, інформаційними технологіями, подорожами і торгівлею.
Ретроградний Меркурій — це один із найвідоміших астрологічних феноменів, який привертає увагу як новачків, так і досвідчених прихильників астрології. Попри те, що з наукового погляду це лише ілюзія, у світі астрології цей період має значний вплив на повсякденне життя.
Що таке ретроградний Меркурій?
У астрономії ретроградний рух Меркурія — це оптична ілюзія, коли планета здається, ніби рухається назад у своїй орбіті. Це відбувається через те, що Земля, рухаючись швидше у своїй орбіті, обганяє Меркурій, створюючи враження, що він йде у зворотному напрямку. Такий рух спостерігається кілька разів на рік і триває приблизно три тижні.
Ось три медитації, які допоможуть уникнути повернення до минулого життя і зосередитися на позитивних змінах під час ретроградного Меркурія з 5 до 28 серпня 2024 року:
1. Медитація на відпущення минулого
- Мета: Допомогти звільнитися від прив'язок до минулих подій або відносин, які більше не служать вашому розвитку.
- Процес:
- Сядьте у зручному положенні, закрийте очі та зосередьтеся на диханні.
- Уявіть ситуації або людей з минулого, які ви хочете відпустити.
- Уявіть, як ці образи стають легкими, наче хмари, і повільно зникають у далечінь.
- На кожному видиху уявляйте, як відпускаєте частинку цього минулого, звільняючи місце для нового.
2. Медитація на новий початок
- Мета: Зосередитися на створенні нового майбутнього, щоб не повертатися до старих звичок чи помилок.
- Процес:
- Почніть з глибокого дихання, розслабляючи тіло з кожним видихом.
- Уявіть чистий лист або пусте полотно перед собою.
- Візуалізуйте нове життя, яким ви хочете жити, наповнюйте його позитивними образами, почуттями та намірами.
- Зосередьтеся на цих позитивних образах, відчуваючи, як вони поступово втілюються у ваше життя.
3. Медитація захисту від негативних енергій
- Мета: Захистити себе від впливу минулих негативних енергій або ситуацій, які можуть повернутися.
- Процес:
- Сядьте в тихому місці, запаліть свічку або використовуйте аромати, які вам приємні.
- Уявіть, як навколо вас утворюється світловий захисний купол, який відштовхує будь-які негативні енергії.
- Візуалізуйте, як цей купол посилюється з кожним вдихом, наповнюючи вас силою і впевненістю.
- Повторюйте афірмації типу "Я захищений/захищена від будь-якого негативу", "Моє життя наповнене лише позитивною енергією".
Ці медитації допоможуть зосередитися на теперішньому та майбутньому, відпустити старе і уникнути повернення до минулого життя під час ретроградного Меркурія.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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