Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: три ритуали, щоб вас не захопило минуле

Астрологи радять використовувати цей період для перегляду і коригування старих планів, завершення незакінчених справ, а також для самоаналізу.

Меркурій в астрології асоціюється з комунікацією, мисленням, інформаційними технологіями, подорожами і торгівлею. Під час ретроградного періоду всі ці сфери можуть переживати труднощі. Часто з'являються проблеми в спілкуванні, можливі непорозуміння, збої в техніці, затримки у подорожах і труднощі з документами. Це час, коли багато хто відчуває підвищений рівень стресу та неспокою.

У езотеричній традиції ретроградний Меркурій вважається періодом, коли можна працювати над власним внутрішнім світом, розвивати інтуїцію і духовно зростати. Це час для медитацій, ритуалів очищення і зміцнення внутрішнього захисту від негативних енергій.

Під час ретроградного Меркурія з 5 до 28 серпня 2024 року можна виконати ритуали, які допоможуть захистити себе від впливу минулого та зосередитися на теперішньому і майбутньому.

Ось три ритуали для цього періоду:

1. Ритуал очищення простору від минулого

Мета: Звільнити свій дім і робоче місце від енергії минулого, щоб не повертатися до старих проблем і негативних емоцій.

Звільнити свій дім і робоче місце від енергії минулого, щоб не повертатися до старих проблем і негативних емоцій. Інструкція: Виберіть день, коли вас ніхто не відволікатиме. Почніть з прибирання приміщення, видаляючи все непотрібне або те, що викликає негативні спогади. Після прибирання пройдіть по всьому простору з запаленою свічкою або пахощами (наприклад, шавлією або лавандою), читаючи афірмації на очищення, наприклад: "Я звільняюся від минулого і відкриваюся для нових можливостей." Закінчивши, відчиніть вікна, щоб свіжий вітер забрав залишки старої енергії, і зосередьтеся на тому, як наповнюєте простір світлом і позитивною енергією.



2. Ритуал спалення старих зв’язків

Мета: Відпустити старі відносини, зв’язки чи ситуації, які більше не служать вашому добробуту.

Відпустити старі відносини, зв’язки чи ситуації, які більше не служать вашому добробуту. Інструкція: Напишіть на аркуші паперу все, від чого ви хочете звільнитися — це можуть бути імена людей, опис ситуацій або емоції, які вас турбують. Знайдіть безпечне місце на відкритому повітрі або використовуйте вогнетривку чашу вдома. Спаліть цей аркуш, уявляючи, як з ним зникають всі негативні прив’язки і емоції. Під час цього можна повторювати: "Я відпускаю це з любов’ю і вдячністю, відкриваючи дорогу новому." Попіл розвійте на вітер або закопайте в землю, символічно віддаючи все, що більше не потрібне, природі.



3. Ритуал захисту від минулого

Мета: Створити захисний бар’єр, який запобігатиме поверненню негативних ситуацій або емоцій із минулого.

Створити захисний бар’єр, який запобігатиме поверненню негативних ситуацій або емоцій із минулого. Інструкція: Увечері запаліть білу свічку та сядьте перед нею, зосередившись на її полум'ї. Уявіть навколо себе світловий захисний щит, який стає міцнішим з кожним вдихом. Цей щит має відштовхувати будь-які спроби минулого вплинути на вас. Коли щит стане повністю сформованим, промовте: "Я захищений/захищена від будь-якого негативу з минулого. Моя енергія чиста і спрямована на майбутнє." Залиште свічку догоріти до кінця або загасіть її, дякуючи за захист і нові можливості.



Ці ритуали допоможуть вам уникнути впливу минулого, зосередитись на позитивних змінах і захистити себе від будь-якого негативного впливу під час ретроградного Меркурія.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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