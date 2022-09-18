Ретроградний Меркурій восени 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи, найменша із планет земної групи.
Її період обігу навколо Сонця становить лише 87,97 земної доби — найкоротший серед усіх планет Сонячної системи. Після позбавлення Плутона у 2006 році статусу планети до Меркурія перейшло звання найменшої планети Сонячної системи.
Меркурій: міфологія
Меркурій — у давньоримській міфології бог-покровитель торгівлі, прибутку та збагачення, син бога неба Юпітера. До його атрибутів відносяться жезли кадуцей, крилаті шолом та сандалії, а також часто грошовий мішечок.
Ретроградний Меркурій: що це
Кожна планета буває ретроградною, але саме Меркурій наводить тріпотіння на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає через різну швидкість Землі і Меркурія щодо Сонця. 3-4 рази на рік Меркурій проходить повз Землю, і саме тоді ми переживаємо ретроградний період, це приблизно 3 тижні. В астрології Меркурій відповідає за комунікації, і в моменти ретроградного руху енергетика планети змінюється, сповільнюючи все на своєму шляху. Ретроградний Меркурій активізує брехню, пропаганду, плітки і злі язики. Та що будьте напоготові і не піддавайтеся цьому.
Ретроградний Меркурій: що категорично заборонено
- підписувати важливі документи;
- купувати нові автомобілі та техніку;
- відправлятися в подорож новими місцями;
- влаштовуватися на нову роботу;
- здійснювати великі покупки;
- укладати значні угоди;
- змінювати роботу;
- починати навчання на курсах.
Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія 2022 року.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
На істинно твоєму шляху, немає духу порівняння та змагання. Розслабся і будь собою.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Якщо дієш уважно, усе, що ти зробиш - стає твоєю творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром.
РАК (22 червня-22 липня)
Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна. Всесвіт поганого не порадить.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Милосердя здатне змінити картину розуму. А як саме - дізнаєшся в процесі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Зайві дії створюють метушню, чим більше її, тим менше суттєвого. А які саме дії є зайвими - вирішувати тільки тобі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Коли усе на своїх місцях, тоді усе на своїх місцях. Головне - правильно визначити місця.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Баланс. Повага. Чистота. Не забувай про ці речі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Запали свічку, а разом з нею - і світло пізнання. Першу потім не забудь погасити, - не переплутай.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу. Все ж, дійшовши до вершини, - йди далі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Усвідомлюючи, що все змінюється, чи станеш ти когось утримувати? А якщо станеш, то що?
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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