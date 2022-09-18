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Ретроградний Меркурій восени 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

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Ретроградний Меркурій восени 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Фото: ТСН.ua

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи, найменша із планет земної групи.

Її період обігу навколо Сонця становить лише 87,97 земної доби — найкоротший серед усіх планет Сонячної системи. Після позбавлення Плутона у 2006 році статусу планети до Меркурія перейшло звання найменшої планети Сонячної системи.

Меркурій: міфологія

Меркурій — у давньоримській міфології бог-покровитель торгівлі, прибутку та збагачення, син бога неба Юпітера. До його атрибутів відносяться жезли кадуцей, крилаті шолом та сандалії, а також часто грошовий мішечок.

Ретроградний Меркурій: що це

Кожна планета буває ретроградною, але саме Меркурій наводить тріпотіння на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає через різну швидкість Землі і Меркурія щодо Сонця. 3-4 рази на рік Меркурій проходить повз Землю, і саме тоді ми переживаємо ретроградний період, це приблизно 3 тижні. В астрології Меркурій відповідає за комунікації, і в моменти ретроградного руху енергетика планети змінюється, сповільнюючи все на своєму шляху. Ретроградний Меркурій активізує брехню, пропаганду, плітки і злі язики. Та що будьте напоготові і не піддавайтеся цьому.

Ретроградний Меркурій: що категорично заборонено

  • підписувати важливі документи;
  • купувати нові автомобілі та техніку;
  • відправлятися в подорож новими місцями;
  • влаштовуватися на нову роботу;
  • здійснювати великі покупки;
  • укладати значні угоди;
  • змінювати роботу;
  • починати навчання на курсах.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія 2022 року. 

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

На істинно твоєму шляху, немає духу порівняння та змагання. Розслабся і будь собою.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Якщо дієш уважно, усе, що ти зробиш - стає твоєю творчістю. А якщо уважно твориш - стає шедевром. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна. Всесвіт поганого не порадить.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Милосердя здатне змінити картину розуму. А як саме - дізнаєшся в процесі. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зайві дії створюють метушню, чим більше її, тим менше суттєвого. А які саме дії є зайвими - вирішувати тільки тобі.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Коли усе на своїх місцях, тоді усе на своїх місцях. Головне - правильно визначити місця. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Баланс. Повага. Чистота. Не забувай про ці речі.  

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня) 

Запали свічку, а разом з нею - і світло пізнання. Першу потім не забудь погасити, - не переплутай.  

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Проявляючи свою природу - здобуваєш свободу. Все ж, дійшовши до вершини, - йди далі.  

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Усвідомлюючи, що все змінюється, чи станеш ти когось утримувати? А якщо станеш, то що?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
492
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