Ретроградний Меркурій закінчився: гороскоп для всіх знаків зодіаку

29 серпня Меркурій повернувся до прямого, тобто, директного руху, тому гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро розповідає, що Ракам слід щедро приймати подарунки всесвіту, а Левам - контролювати емоції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період директного Меркурія у 2024 році для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Верховна жриця"

Не засуджуйте ні себе, ні інших. У стосунках будьте прекрасними. У робочих справах з вдячністю приймайте випробування.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Попереду - значні зміни. Відповідайте своїм очікуванням, а не очікуванням інших. Ставтесь до своїх невдач, як до можливостей вчитися та розвиватися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король жезлів"

Не дозволяйте страхам стримувати вас. У стосунках додайте рівноваги та гармонії. На роботі прощайте себе та вчіться на своїх помилках.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Щедро приймайте подарунки всесвіту. У стосунках з турботою ставтеся до свого тіла. На роботі навчіть інших поважати ваші межі.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Контролюйте власні дії, емоції та стан. У стосунках досягайте того, чого ви прагнете. У русі кар'єрною драбиною наповніть життя можливостями.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Відпустіть минуле і живіть сьогоденням. Любіть власне тіло і доглядайте за ним. Для розвитку заспокойте розум.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Сховайте ваше серце від інших. У стосунках ви гідні любові, поваги та добра, але вам можуть зробити боляче. На роботі наповніть себе натхненням, попри виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога близько. Не намагайтеся відповідати очікуванням інших у стосунках. Будьте вдячні за все, що маєте у кар'єрі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Будьте прекрасними у всіх сферах життя. Не засуджуйте інших. Любіть свої успіхи на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж мечів"

Справа покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі стабільно рухайтеся до успіху.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

Ваше життя наповнене безмежними можливостями для успіху та щастя. Любіть свою зовнішність, доглядайте за собою. Досягайте своїх мрій.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Контролюйте власний стан. У стосунках вчіться на власних помилках. Перебувайте в гармонії з власною роботою.

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