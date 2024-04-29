Ретроградний Меркурій закінчився: що це означає з погляду езотерики

З погляду езотерики ретроградний рух Меркурія має велике значення. Коли ретроградний Меркурій закінчується, це може вважатися часом відновлення нормального потоку енергії та комунікації. Ось деякі аспекти, які можуть розглядатися з езотеричного погляду:

Відновлення комунікації: під час ретроградного руху Меркурія зазвичай виникають затримки, помилки та непорозуміння у комунікації. Закінчення ретроградного руху може відзначатися покращенням комунікативних здібностей та легшою взаємодією з іншими людьми. Відновлення технічної спроможності: ретроградний Меркурій може призводити до технічних проблем та затримок у процесах. Після його закінчення, технічні аспекти життя, такі як електроніка, транспорт та засоби зв'язку, можуть працювати більш ефективно. Зміни в енергетичному полі: Деякі вірять, що ретроградний рух Меркурія може впливати на енергетичне поле Землі та людську свідомість. Закінчення ретроградного руху може супроводжуватися зміною енергії та відчуттям свіжості. Підготовка до нового початку: Ретроградний Меркурій може бути часом для перегляду та переоцінки, а також для підготовки до нового етапу. Після його закінчення, люди можуть відчувати себе готовими до початку нових проєктів або підходів до життя.

Загалом, завершення ретроградного руху Меркурія може вважатися часом позитивних змін, відновлення та підготовки до нового етапу.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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