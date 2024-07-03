Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Це астрономічне явище може тривати до п'яти місяців і відбувається раз на рік.

Ретроградний Нептун – це період, коли здається, наче планета Нептун, яка символізує мрії, ілюзії та духовність, рухається назад на своєму шляху небом. У цей час часто відчувається потреба переглянути свої мрії та цілі, оскільки ретроградний Нептун спонукає до внутрішнього аналізу та самопізнання.

2024 року Нептун буде ретроградним від 2 липня до 7 грудня 2024 року.

Ось 10 езотеричних афірмацій для періоду ретроградного Нептуна, які допоможуть налаштуватися на внутрішнє зростання і духовну гармонію:

"Я відкриваю свій розум і серце для внутрішньої мудрості". "Моя інтуїція веде мене до істини і гармонії". "Я приймаю свої мрії як джерело натхнення і сили". "Я довіряю своїм підсвідомим сигналам і внутрішнім відчуттям". "Я знаходжу спокій у тиші й самотності". "Я визнаю і приймаю свої емоції як частину мого шляху". "Мій духовний шлях наповнений любов'ю і світлом". "Я відкритий до нових рівнів самопізнання і зростання". "Я відпускаю минуле і приймаю теперішній момент". "Я відновлюю зв'язок зі своїм внутрішнім "я" через творчість і медитацію".

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Нехай ці афірмації допоможуть вам знайти внутрішню гармонію та мудрість у цей період ретроградного Нептуна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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