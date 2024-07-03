Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

В астрології ретроградний Нептун асоціюється з періодами внутрішньої рефлексії, інтуїції та духовних пошуків.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період ретроградного Нептуна 2 липня – 7 грудня 2024 року розповідає, що Тельцям не варто робити боляче партнеру, а Близнята мають наважитися на перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період 2 липня – 7 грудня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Справедливість"
Знайдіть баланс у своєму житті. На роботі опирайтеся викликам. У стосунках прагніть гармонії.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король мечів"
Не бійтеся показувати власну позицію. У стосунках не робіть боляче партнерові. На роботі саме час продемонструвати професіоналізм.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках вирушайте назустріч почуттям. На роботі започаткуйте щось нове.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж жезлів"
Ви можете щось змінити у своєму житті. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть вірних друзів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Настав час затягнути пояси. У стосунках не займайтеся марнотратством. На роботі помізкуйте над запасним варіантом.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що дороге вам. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не варто створювати собі проблеми. У стосунках не потрібно сваритися. На роботі уникайте конфліктів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Проявіть гнучкість характеру. У стосунках додайте пристрасті. На роботі чекайте на кризові моменти.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Сьогодні ви зіткнетеся з розчаруваннями. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі дійте демократичініше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час накопичувати ресурси. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі знайдіть однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Насолоджуйтеся своїми здобутками. У стосунках перевірте себе на міцність. На роботі замисліться над розвитком.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся. У стосунках можна трохи розслабитися. На роботі започаткуйте щось власне.
Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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