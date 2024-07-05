Ретроградний Нептун є особливим періодом, який триває приблизно п'ять місяців щороку.
Ретроградний Нептун - це астрологічне явище, яке відбувається, коли планета Нептун здається рухається у зворотному напрямку по небу, якщо дивитися з Землі. Це явище впливає на різні аспекти життя, особливо у сфері інтуїції, мрій та духовності.
Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: прикмети та забобони
- Підвищена інтуїція: вважається, що під час ретроградного Нептуна люди можуть мати більш яскраві сни та сильніші інтуїтивні відчуття.
- Плутанина та обмани: люди можуть бути більш схильні до самообману або можуть стати жертвами обману з боку інших. Це час, коли слід бути особливо обережними у питаннях фінансів та взаємин.
- Творче натхнення: художники, музиканти та письменники можуть відчути підйом творчої енергії. Це сприятливий час для роботи над проєктами, які потребують уяви та інтуїції.
- Схильність до втечі від реальності: є ризик того, що люди можуть шукати способи втекти від реальності через алкоголь, наркотики або інші форми залежностей.
- Сприятливий час для духовних практик: медитація, йога та інші духовні практики можуть бути особливо ефективними під час ретроградного Нептуна, допомагаючи глибше зрозуміти себе та свої внутрішні потреби.
Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: рекомендації
- Зосереджуйтеся на своїх інтуїтивних відчуттях і намагайтеся розуміти, що вони насправді означають.
- Будьте обережні з обіцянками та угодами, особливо якщо вони здаються занадто гарними, щоб бути правдою.
- Відводьте час для творчості та дозволяйте собі мріяти.
- Проводьте більше часу на природі або займаючись діяльністю, яка допомагає вам зберігати душевний спокій.
- Уникайте спокус втекти від проблем через шкідливі звички або залежності.
Ретроградний Нептун може бути як викликом, так і можливістю для особистого зростання та глибшого розуміння себе та світу навколо.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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