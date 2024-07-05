Ретроградний Нептун - це астрологічне явище, яке відбувається, коли планета Нептун здається рухається у зворотному напрямку по небу, якщо дивитися з Землі. Це явище впливає на різні аспекти життя, особливо у сфері інтуїції, мрій та духовності.

Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: прикмети та забобони

Підвищена інтуїція : вважається, що під час ретроградного Нептуна люди можуть мати більш яскраві сни та сильніші інтуїтивні відчуття.

: вважається, що під час ретроградного Нептуна люди можуть мати більш яскраві сни та сильніші інтуїтивні відчуття. Плутанина та обмани : люди можуть бути більш схильні до самообману або можуть стати жертвами обману з боку інших. Це час, коли слід бути особливо обережними у питаннях фінансів та взаємин.

: люди можуть бути більш схильні до самообману або можуть стати жертвами обману з боку інших. Це час, коли слід бути особливо обережними у питаннях фінансів та взаємин. Творче натхнення : художники, музиканти та письменники можуть відчути підйом творчої енергії. Це сприятливий час для роботи над проєктами, які потребують уяви та інтуїції.

: художники, музиканти та письменники можуть відчути підйом творчої енергії. Це сприятливий час для роботи над проєктами, які потребують уяви та інтуїції. Схильність до втечі від реальності : є ризик того, що люди можуть шукати способи втекти від реальності через алкоголь, наркотики або інші форми залежностей.

: є ризик того, що люди можуть шукати способи втекти від реальності через алкоголь, наркотики або інші форми залежностей. Сприятливий час для духовних практик: медитація, йога та інші духовні практики можуть бути особливо ефективними під час ретроградного Нептуна, допомагаючи глибше зрозуміти себе та свої внутрішні потреби.

Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: рекомендації

Зосереджуйтеся на своїх інтуїтивних відчуттях і намагайтеся розуміти, що вони насправді означають.

і намагайтеся розуміти, що вони насправді означають. Будьте обережні з обіцянками та угодами , особливо якщо вони здаються занадто гарними, щоб бути правдою.

, особливо якщо вони здаються занадто гарними, щоб бути правдою. Відводьте час для творчості та дозволяйте собі мріяти.

та дозволяйте собі мріяти. Проводьте більше часу на природі або займаючись діяльністю, яка допомагає вам зберігати душевний спокій.

або займаючись діяльністю, яка допомагає вам зберігати душевний спокій. Уникайте спокус втекти від проблем через шкідливі звички або залежності.

Ретроградний Нептун може бути як викликом, так і можливістю для особистого зростання та глибшого розуміння себе та світу навколо.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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