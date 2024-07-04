Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: що категорично не варто робити

У цей час люди можуть відчувати сильніше прагнення зрозуміти свої внутрішні переживання та досліджувати приховані аспекти своєї свідомості

Ретроградний Нептун - це період, коли планета Нептун нібито рухається у зворотному напрямку щодо Землі. Астрологи вважають, що цей період може впливати на наше життя, особливо на емоційну сферу, інтуїцію та духовність.

У цей період рекомендується уникати:

Прийняття важливих рішень: оскільки Нептун асоціюється з ілюзіями та обманом, ретроградний період може збільшити ризик неправильного сприйняття реальності. Це може призвести до неправильних рішень або помилкових дій. Початок нових проєктів: варто утриматися від старту нових починань, оскільки Нептун може створювати заплутані ситуації та неясності. Підписання контрактів: уникайте підписання важливих документів або укладання угод, оскільки можуть виникнути непередбачувані труднощі або непорозуміння. Інвестиції та фінансові операції: не рекомендується робити значні фінансові вкладення або брати кредити, оскільки ризик втрат може бути підвищеним. Надмірне вживання алкоголю або наркотиків: Нептун асоціюється з залежностями, тому ретроградний період може посилити бажання уникати реальності через різні залежності.

Замість цього, ретроградний Нептун сприяє саморефлексії, духовному зростанню та опрацюванню старих проблем. Це хороший час для медитації, аналізу своїх мрій та інтуїтивних відчуттів, а також для творчої діяльності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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