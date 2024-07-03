Ретроградний Нептун 2 липня-7 грудня 2024 року: що варто зробити

Ретроградний Нептун може створювати відчуття неясності та плутанини, змушуючи нас заглиблюватися у власні мрії та фантазії.

Ретроградний Нептун – це астрологічне явище, коли планета Нептун рухається в зворотному напрямку на небесному схилі. Це явище часто асоціюється з внутрішніми роздумами, інтуїцією та самопізнанням.

У 2024 році Нептун буде ретроградним з 2 липня і до 7 грудня.

Під час ретроградного Нептуна варто:

Займатися самопізнанням: приділити час медитації, роздумам та аналізу своїх внутрішніх переживань. Працювати над інтуїцією: довіряти своїм відчуттям і приділяти увагу підсвідомим сигналам. Уникати великих рішень: відкласти важливі рішення та проєкти на період, коли планета буде в прямому русі. Творчість і духовність: займатися творчими або духовними практиками, такими як мистецтво, музика, йога чи читання духовної літератури. Перегляд старих планів: переосмислити попередні плани та ідеї, внести необхідні корективи.

Нехай цей період стане часом для внутрішнього зростання і гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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