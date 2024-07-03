Ретроградний Нептун 2 липня-7 грудня 2024 року: три езотеричні ритуали для позбавлення від обмежень

Цей період часто асоціюється з необхідністю відпустити старі обмеження і відкритись для нових духовних та емоційних перспектив.

Ретроградний Нептун – це період, коли планета Нептун, відома своєю асоціацією з мріями, ілюзіями та духовністю, начебто рухається у зворотному напрямку для ймовірного зовнішнього спостерігача із Землі.

Це час глибокого самоаналізу і переосмислення внутрішніх переконань та духовних цінностей. Під час ретроградного Нептуна може виникати відчуття неясності і плутанини, що спонукає звертати увагу на свої підсвідомі думки і почуття. Цей період сприяє духовному зростанню, інтуїтивному розвитку та творчому самовираженню, але також вимагає обережності щодо ілюзій та самообману. Використовуйте цей час для глибокого самопізнання і звільнення від обмежень, щоб знайти нові шляхи до гармонії та внутрішнього спокою.

2024 року Нептун буде ретроградним у період від 2 липня до 7 грудня 2024 року.

Ось три езотеричні ритуали, які допоможуть позбутися обмежень під час ретроградного Нептуна:

Ретроградний Нептун 2 липня-7 грудня 2024 року — ритуал очищення водою: Наповніть ванну теплою водою і додайте морську сіль.

Запаліть свічки і ароматичні палички, створюючи спокійну атмосферу.

Зануртесь у воду, уявляючи, як вона змиває всі ваші страхи та обмеження.

Вимовте афірмацію: "Я очищаюся від усіх обмежень і відкриваюся для нових можливостей."

Після ванни уявіть, як чиста енергія оточує вас, наповнюючи вас силою і спокоєм. Ретроградний Нептун 2 липня-7 грудня 2024 року — ритуал написання і спалення: Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому всі свої страхи, сумніви та обмеження.

Відчуйте емоції, пов’язані з цими обмеженнями, і дозвольте собі їх пережити.

Запаліть свічку і спаліть аркуш паперу, спостерігаючи, як полум'я знищує всі ваші страхи та обмеження.

Вимовте афірмацію: "Я звільняюся від усього, що мене обмежує, і відкриваюся для нових можливостей". Ретроградний Нептун 2 липня-7 грудня 2024 року — медитація з кристалами: Виберіть кристали, що сприяють звільненню від негативної енергії, такі як аметист, кварц або цитрин.

Сядьте у спокійне місце, тримаючи кристали в руках.

Закрийте очі і сконцентруйтеся на диханні, уявляючи, як кожен вдих наповнює вас світлом, а кожен видих виносить з вас негатив.

Візуалізуйте, як кристали вбирають усі ваші обмеження і наповнюють вас чистою, позитивною енергією.

Вимовте афірмацію: "Я звільняюся від усіх обмежень і відкриваюся для безмежних можливостей."

Нехай ці ритуали допоможуть вам знайти внутрішню гармонію і звільнитися від усього, що вас стримує.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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