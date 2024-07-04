Ретроградний Нептун 2 липня – 7 грудня 2024 року: що означає цей період з погляду езотерики

Ретроградний Нептун може також впливати на наші відчуття реальності, спричиняючи більше плутанини або розчарувань у повсякденному житті.

В езотеричному контексті ретроградний Нептун часто асоціюється з періодом глибоких медитацій, духовних практик та проникливих снів. Це час, коли завіса між фізичним і духовним світами може ставати тоншою, що дозволяє краще зрозуміти приховані істини та підсвідомі бажання. Люди можуть відчувати сильніші інтуїтивні підказки та мати яскравіші видіння.

В астрології ретроградний Нептун означає період, коли здається, що планета рухається у зворотному напрямку відносно Землі. Цей період вважається часом, коли наші інтуїція, духовність та уява стають більш активними. Люди можуть відчувати потребу у внутрішньому пошуку, самоаналізі та роздумах про сенс життя. Це також час для переоцінки своїх мрій, ілюзій та очікувань.

З погляду астрономії, ретроградний рух планети – це оптична ілюзія, що виникає через різницю в орбітах Землі та планети. Коли Земля обганяє Нептун на своїй орбіті, здається, що Нептун змінює напрямок свого руху на небосхилі. Насправді планета продовжує рухатися в тому ж напрямку, але через різні швидкості та орбітальні траєкторії ми бачимо цей зворотний рух.

Ці три погляди доповнюють одне одного, надаючи повнішу картину того, що означає ретроградний Нептун у різних контекстах.

Часто в цей період ми можемо відчувати більше ностальгії або потребу повернутися до старих звичок чи місць.

У сфері мистецтва та творчості ретроградний Нептун може стати потужним джерелом натхнення. Художники, музиканти та письменники можуть знаходити нові глибини своєї уяви та створювати твори, що відображають їхні внутрішні світи.

Цей період також може бути сприятливим для духовного очищення, зняття стресу та відновлення емоційного балансу. Практики йоги, медитації та інші форми духовної роботи можуть стати особливо корисними, допомагаючи налаштуватися на гармонію та внутрішній спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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