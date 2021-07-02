Ретроградний Нептун 2021: що варто зробити та чого слід уникати

Ретроградність Нептуна щороку триває 161 день.

Явище ретроградності планет стало популярним нещодавно, проте воно супроводжує людство ще від часів появи астрономії кілька тисяч років тому. Приміром, у 2021 році Нептун буде ретроградним лише певний період - від 25 червня і до 1 грудня.

Що таке ретроградність: просте пояснення

Ретроградними можуть бути всі планети Сонячної системи, але найвідомішою є ретроградність Меркурію, оскільки ця планета перебуває близько до Сонця, то й має кілька періодів ретроградності на рік.

Під час ретроградного періоду позитивні якості, які, з погляду езотерики, приписують тій чи іншій планеті, можуть спотворюватися або уповільнюватися.

Нептун: астрономія

Нептун — планета Сонячної системи, восьма за віддаленістю від Сонця. Вона четверта за розміром у Сонячній системі, третя за масою і належить до планет-гігантів. Нептун було відкрито 23 вересня 1846 року, і він став першою планетою, виявленою завдяки математичним розрахункам. В атмосфері Нептуна бушують найсильніші вітри серед усіх планет Сонячної системи. Планета фігурує в багатьох літературних творах, зазвичай, науково-фантастичних, а також у фільмах, музиці тощо.

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Планета названа на честь римського бога морів. Його астрономічний символ Neptune symbol.svg — стилізована версія тризубця Нептуна.

Нептун: міфологія та астрологія

Нептун — римське божество хмар, дощу й вод, культ і образ якого ототожнився і злився з грецьким Посейдоном. Був також покровителем коней і змагань на колісницях; звідси його вівтарі в Колізеї, у цирку Фламінія тощо. Перші згадки про божество датуються 3 століттям до нашої ери. Бог морів і потоків спочатку вважався покровителем річкової та джерельної води. Перехід в ранг царя морів пов'язаний з одруженням — молода дружина Нептуна символізувала у римлян солону воду.

З погляду астрології, Нептун символізує бажання вийти за межі. У гороскопі сильний Нептун наділяє людину бажанням грати роль жертви-мученика-спасителя. Ця планета змушує рятувати цілий світ або одну людину.

Також Нептун закликає людей відходити від реальності. Це планета пристрасті та розладу. Люди, у яких в гороскопі присутня ця планета, не терплять обмежень, але можуть легко потрапити під чийсь нав'язливий вплив. Вважається, що саме ця планета керує психікою та снами. Нептун — планета духовності, містики, таємниць, психології, творчості. У період ретроградності закликає нас переглянути свої духовні ідеали, позбутися ілюзій, зняти "рожеві окуляри", звільнитися від помилкових, нав'язаних цінностей.

Ретроградний Нептун: езотерика

Під час ретроградного періоду будь-якої планети, і Нептун - не виняток, повертаються проблеми минулого року. Але це потрібно для того, щоб їх нарешті розв'язати або вас осяють несподівані ідеї. Оскільки Нептун "керує" містиками, то людям творчих професій можна очікувати, що до них прийде натхнення. Також це хороший період для візуалізацій та мрій. Щоправда, перед реалізацією своїх мрій у реальність варто позбутися ілюзій та самообману.

Ретроградний Нептун: що варто зробити

створити образ свого ідеального майбутнього у фантазіях;

сподіватися на диво;

глибоко занурюватися у себе;

слухати свій внутрішній голос;

реалізувати потенціал;

займатися духовними практиками та медитаціями;

бути романтичними;

більше читати.

Ретроградний Нептун: чого варто уникати

залишатися глухим до внутрішніх поривів;

впадати в депресію;

бути необачним під час відпочинку;

сліпо довіряти людям;

розпочинати щось важливе та брати на себе відповідальність;

вживати неякісні продукти;

займатися екстремальними видами спорту та ризикувати загалом.

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