Ретроградний Сатурн 2024: що означає цей період з погляду езотерики

Ретроградний Сатурн є цікавим явищем з погляду езотерики та астрології.
Коли Сатурн перебуває в ретроградному русі, це означає, що з Землі він виглядає так, ніби рухається у зворотному напрямку. Хоча це явище є оптичною ілюзією, астрологи вважають, що ретроградний Сатурн має певний вплив на життя людей і події на Землі.
У 2024 році Сатурн буде ретроградним з 29 червня по 15 листопада 2024 року.
Основні аспекти ретроградного Сатурна в езотериці:
- Самоаналіз і рефлексія: це час для глибокого самоаналізу. Сатурн пов'язаний з дисципліною, обов'язками та кармою, тому ретроградний період сприяє переосмисленню життєвих уроків і виправленню минулих помилок.
- Робота над минулим: період підходить для завершення старих проєктів, розв'язання давніх проблем і звільнення від кармічних боргів. Це час перегляду своїх цілей і стратегій для досягнення успіху.
- Стриманість і терпіння: під час ретроградного Сатурна важливо проявляти терпіння та стриманість. Нові починання можуть стикатися з перешкодами, тому варто фокусуватися на деталях і бути готовими до затримок.
- Переоцінка обов'язків: це час для переосмислення своїх обов'язків та відповідальності. Можливо, потрібно відмовитися від зайвих обтяжень і зосередитися на тому, що дійсно важливо.
- Кармічний вплив: в езотериці вважається, що ретроградний Сатурн може активувати кармічні уроки, які потрібно засвоїти для духовного росту.
Таким чином, ретроградний Сатурн — це період, який підштовхує до внутрішнього зростання, самопізнання та очищення від негативного досвіду минулого. Він допомагає зміцнити дисципліну і підготуватися до нових життєвих викликів.
Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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