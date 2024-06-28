Ретроградний Сатурн 2024: що означає цей період з погляду езотерики

Коли Сатурн перебуває в ретроградному русі, це означає, що з Землі він виглядає так, ніби рухається у зворотному напрямку. Хоча це явище є оптичною ілюзією, астрологи вважають, що ретроградний Сатурн має певний вплив на життя людей і події на Землі.

У 2024 році Сатурн буде ретроградним з 29 червня по 15 листопада 2024 року.

Основні аспекти ретроградного Сатурна в езотериці:

Самоаналіз і рефлексія : це час для глибокого самоаналізу. Сатурн пов'язаний з дисципліною, обов'язками та кармою, тому ретроградний період сприяє переосмисленню життєвих уроків і виправленню минулих помилок.

: це час для глибокого самоаналізу. Сатурн пов'язаний з дисципліною, обов'язками та кармою, тому ретроградний період сприяє переосмисленню життєвих уроків і виправленню минулих помилок. Робота над минулим : період підходить для завершення старих проєктів, розв'язання давніх проблем і звільнення від кармічних боргів. Це час перегляду своїх цілей і стратегій для досягнення успіху.

: період підходить для завершення старих проєктів, розв'язання давніх проблем і звільнення від кармічних боргів. Це час перегляду своїх цілей і стратегій для досягнення успіху. Стриманість і терпіння : під час ретроградного Сатурна важливо проявляти терпіння та стриманість. Нові починання можуть стикатися з перешкодами, тому варто фокусуватися на деталях і бути готовими до затримок.

: під час ретроградного Сатурна важливо проявляти терпіння та стриманість. Нові починання можуть стикатися з перешкодами, тому варто фокусуватися на деталях і бути готовими до затримок. Переоцінка обов'язків : це час для переосмислення своїх обов'язків та відповідальності. Можливо, потрібно відмовитися від зайвих обтяжень і зосередитися на тому, що дійсно важливо.

: це час для переосмислення своїх обов'язків та відповідальності. Можливо, потрібно відмовитися від зайвих обтяжень і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Кармічний вплив: в езотериці вважається, що ретроградний Сатурн може активувати кармічні уроки, які потрібно засвоїти для духовного росту.

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Таким чином, ретроградний Сатурн — це період, який підштовхує до внутрішнього зростання, самопізнання та очищення від негативного досвіду минулого. Він допомагає зміцнити дисципліну і підготуватися до нових життєвих викликів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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