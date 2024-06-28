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Ретроградний Сатурн 2024: що означає цей період з погляду езотерики

Ретроградний Сатурн 2024: що означає цей період з погляду езотерики

Під час ретроградного Сатурна важливо звернути увагу на старі обмеження та страхи, які можуть стримувати ваш розвиток. / Фото: ТСН.ua

Ретроградний Сатурн є цікавим явищем з погляду езотерики та астрології.

Коли Сатурн перебуває в ретроградному русі, це означає, що з Землі він виглядає так, ніби рухається у зворотному напрямку. Хоча це явище є оптичною ілюзією, астрологи вважають, що ретроградний Сатурн має певний вплив на життя людей і події на Землі.

У 2024 році Сатурн буде ретроградним з 29 червня по 15 листопада 2024 року. 

Основні аспекти ретроградного Сатурна в езотериці:

  • Самоаналіз і рефлексія: це час для глибокого самоаналізу. Сатурн пов'язаний з дисципліною, обов'язками та кармою, тому ретроградний період сприяє переосмисленню життєвих уроків і виправленню минулих помилок.
  • Робота над минулим: період підходить для завершення старих проєктів, розв'язання давніх проблем і звільнення від кармічних боргів. Це час перегляду своїх цілей і стратегій для досягнення успіху.
  • Стриманість і терпіння: під час ретроградного Сатурна важливо проявляти терпіння та стриманість. Нові починання можуть стикатися з перешкодами, тому варто фокусуватися на деталях і бути готовими до затримок.
  • Переоцінка обов'язків: це час для переосмислення своїх обов'язків та відповідальності. Можливо, потрібно відмовитися від зайвих обтяжень і зосередитися на тому, що дійсно важливо.
  • Кармічний вплив: в езотериці вважається, що ретроградний Сатурн може активувати кармічні уроки, які потрібно засвоїти для духовного росту.

Таким чином, ретроградний Сатурн — це період, який підштовхує до внутрішнього зростання, самопізнання та очищення від негативного досвіду минулого. Він допомагає зміцнити дисципліну і підготуватися до нових життєвих викликів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна

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