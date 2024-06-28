Ретроградний Сатурн 29 червня – 15 листопада 2024 року: прикмети та забобони

Ретроградний Сатурн супроводжується багатьма прикметами та забобонами, які склалися на основі спостережень і досвіду протягом багатьох століть.

Ось деякі з них:

Непередбачуваність подій : вважається, що під час ретроградного Сатурна можуть частіше відбуватися непередбачувані події та ситуації, які важко контролювати.

: вважається, що під час ретроградного Сатурна можуть частіше відбуватися непередбачувані події та ситуації, які важко контролювати. Затримки та перешкоди : люди вірять, що цей період приносить затримки в планах і перешкоди у виконанні важливих справ. Це може стосуватися як особистих, так і професійних сфер життя.

: люди вірять, що цей період приносить затримки в планах і перешкоди у виконанні важливих справ. Це може стосуватися як особистих, так і професійних сфер життя. Повернення минулих проблем : є прикмета, що під час ретроградного Сатурна можуть повертатися старі проблеми або незавершені справи, які потребують уваги та вирішення.

: є прикмета, що під час ретроградного Сатурна можуть повертатися старі проблеми або незавершені справи, які потребують уваги та вирішення. Кармічні уроки : вважається, що цей час приносить кармічні уроки, змушуючи людей переглядати свої минулі дії і вчинки, робити висновки та виправляти помилки.

: вважається, що цей час приносить кармічні уроки, змушуючи людей переглядати свої минулі дії і вчинки, робити висновки та виправляти помилки. Проблеми зі здоров'ям : деякі люди вірять, що ретроградний Сатурн може негативно впливати на здоров'я, спричиняючи загострення хронічних хвороб або підвищуючи ризик травм.

: деякі люди вірять, що ретроградний Сатурн може негативно впливати на здоров'я, спричиняючи загострення хронічних хвороб або підвищуючи ризик травм. Обмеження і стриманість : існує забобон, що під час ретроградного Сатурна варто бути стриманими в усіх аспектах життя – фінансах, стосунках, ухваленні рішень. Обережність і зваженість допоможуть уникнути проблем.

: існує забобон, що під час ретроградного Сатурна варто бути стриманими в усіх аспектах життя – фінансах, стосунках, ухваленні рішень. Обережність і зваженість допоможуть уникнути проблем. Невдалі нові починання: вважається, що будь-які нові починання, здійснені під час ретроградного Сатурна, можуть стикатися з труднощами і не принести очікуваних результатів.

Ці прикмети та забобони підкреслюють важливість обережності, самоаналізу й ретельного планування під час ретроградного Сатурна. Вірити в них чи ні – особиста справа кожного, але багато людей вважають, що ці поради допомагають краще підготуватися до можливих викликів цього періоду.

Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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