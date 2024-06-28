Ретроградний Сатурн 29 червня-15 листопада 2024 року: що не варто робити в цей період

Ретроградний Сатурн часто розглядається як час для перегляду і переоцінки життєвих пріоритетів.

Ретроградний Сатурн — це астрономічне явище, під час якого планета Сатурн здається рухається у зворотному напрямку по небесній сфері, якщо дивитися з Землі. Насправді це оптична ілюзія, викликана відмінностями в орбітах Землі та Сатурна.

У 2024 році Сатурн буде ретроградний з 29 червня і до 15 листопада 2024 року.

З погляду езотерики, під час ретроградного Сатурна варто уникати наступних дій:

Початок нових проєктів: це не найкращий час для старту нових справ або проєктів. Є ризик зіткнутися з непередбачуваними перешкодами, затримками або труднощами. Важливі фінансові рішення: уникайте великих фінансових інвестицій, купівлі нерухомості або інших значних витрат. Є можливість, що такі рішення можуть бути необдуманими або призвести до втрат. Зміна роботи або місця проживання: краще утриматися від кардинальних змін у кар'єрі або житті, таких як зміна роботи чи переїзд. Ці зміни можуть не принести очікуваних результатів або створити додатковий стрес. Ігнорування своїх обов'язків: важливо не уникати своїх обов'язків і відповідальностей, навіть якщо це здається складним. Невиконання обов'язків може призвести до накопичення проблем у майбутньому. Конфлікти та суперечки: спробуйте уникати конфліктів та емоційних суперечок. Це може тільки погіршити стосунки і створити нові проблеми, які буде важко вирішити. Імпульсивні рішення: уникайте прийняття імпульсивних рішень. Ретроградний Сатурн вимагає обдуманості та обережності, тому варто ретельно зважувати всі "за" і "проти".

Таким чином, під час ретроградного Сатурна важливо бути обережними, уникати значних змін і приймати рішення тільки після ретельного аналізу та обдумування.

Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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