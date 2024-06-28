Ретроградний Сатурн 29 червня – 15 листопада 2024 року: що варто зробити

Під час ретроградного Сатурна важливо звернути увагу на старі обмеження та страхи, які можуть стримувати ваш розвиток.

2024 року Сатурн буде ретроградним від 29 червня до 15 листопада 2024 року.

Ретроградність – це оптична ілюзія, під час якої умовному спостерігачеві з Землі здаватиметься, що певна планета начебто рухається у зворотному напрямку. З погляду астрономії ретроградність не є важливим явищем, проте ці періоди є цікавими з погляду астрології та езотерики.

Під час ретроградного Сатурна варто зосередитися на таких діях:

Рефлексія та самоаналіз : приділіть час для глибокого аналізу своїх вчинків, помилок і досягнень. Це допоможе вам зрозуміти, що потрібно виправити або змінити в майбутньому.

: приділіть час для глибокого аналізу своїх вчинків, помилок і досягнень. Це допоможе вам зрозуміти, що потрібно виправити або змінити в майбутньому. Завершення старих проєктів : використовуйте цей період для завершення незакінчених справ, проєктів або завдань, які давно чекали на вашу увагу.

: використовуйте цей період для завершення незакінчених справ, проєктів або завдань, які давно чекали на вашу увагу. Розв'язання минулих конфліктів : спробуйте вирішити давні конфлікти або суперечки, які можуть обтяжувати вас кармічно. Це може включати примирення з людьми, з якими ви розійшлися на поганій ноті.

: спробуйте вирішити давні конфлікти або суперечки, які можуть обтяжувати вас кармічно. Це може включати примирення з людьми, з якими ви розійшлися на поганій ноті. Переоцінка своїх цілей : перегляньте свої довгострокові цілі та плани. Переконайтеся, що вони відповідають вашим справжнім бажанням і можливостям, і внесіть необхідні корективи.

: перегляньте свої довгострокові цілі та плани. Переконайтеся, що вони відповідають вашим справжнім бажанням і можливостям, і внесіть необхідні корективи. Планування та організація : наведіть лад у своєму житті, упорядкуйте свої обов'язки та зобов'язання. Це допоможе вам краще підготуватися до майбутніх випробувань і можливостей.

: наведіть лад у своєму житті, упорядкуйте свої обов'язки та зобов'язання. Це допоможе вам краще підготуватися до майбутніх випробувань і можливостей. Робота над собою: приділіть увагу саморозвитку та зміцненню своїх навичок. Це час для вдосконалення дисципліни, самоконтролю та витривалості.

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Таким чином, ретроградний Сатурн дає можливість для глибокої роботи над собою, завершення старих справ і підготовки до нового етапу життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Сатурна.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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