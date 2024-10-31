Ретроградний Юпітер 9 жовтня 2024 – 4 лютого 2025 року: що категорично заборонено робити

Ретроградний Юпітер може бути часом перегляду і самоаналізу, коли люди зазвичай виявляють нові погляди на свої цінності та життєві переконання.

Ретроградний Юпітер – це період, коли планета, яка символізує розширення, удачу, знання та філософію, здається, рухається назад небесною сферою. Під час цього транзиту відбуваються різні зміни в нашому житті. Ось кілька основних моментів, які варто взяти до уваги від 9 жовтня 2024 року до 4 лютого 2025 року.

Що не варто робити:

Ризикувати у фінансах: уникайте великих інвестицій або ризикованих фінансових операцій. Це не найкращий час для великих витрат або зміни фінансових стратегій. Починати нові проєкти: ретроградний Юпітер може призвести до невизначеності. Краще відкласти великі зміни чи нові починання до кінця цього періоду. Ухвалювати важливі рішення: уникайте ухвалення рішень, які можуть кардинально змінити ваше життя, оскільки ви можете не бачити всієї картини. Спілкуватися з людьми з минулого: можливо, виникнуть старі конфлікти або незавершені справи. Будьте обережні у спілкуванні з колишніми знайомими або партнерами. Залишати невирішені питання: використайте цей час для завершення старих справ, щоб уникнути навантаження в майбутньому.

Особливості періоду:

Перегляд цінностей: це час, коли ви можете оцінити свої життєві цінності й переконання. Можливо, ви знову розглянете питання, які стосуються освіти, віри та філософії. Духовне зростання: ретроградний Юпітер може спонукати до глибшої рефлексії, медитації або повернення до духовних практик. Навчання на помилках: це час для саморозвитку. Ви можете усвідомити минулі помилки та навчитися на них. Старі можливості: можливі повернення до старих можливостей або проєктів, які колись не були реалізовані. Це може бути шанс використати досвід і знання, здобуті раніше. Комунікація з минулим: можливо, з’являться старі друзі або знайомі, які принесуть нові перспективи або уроки.

Цей період може бути доволі важливим для вашого особистого зростання, якщо ви зможете правильно його використати. Приділяйте увагу внутрішнім змінам і намагайтеся використовувати час для аналізу й саморефлексії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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