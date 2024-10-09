Ретроградний Юпітер 9 жовтня 2024 – 4 лютого 2025: що варто зробити

Ретроградність Юпітера допомагає побачити свої помилки в ширшій перспективі, даючи можливість виправити їх та рухатися вперед з новим розумінням.

Ретроградність планет — це астрономічне явище, коли планета, з нашої точки зору з Землі, здається, рухається у зворотному напрямку по небу. Це оптична ілюзія, яка виникає через різницю у швидкості руху Землі та інших планет навколо Сонця. З точки зору астрології, ретроградність зазвичай символізує період переосмислення, затримок, внутрішніх процесів і можливих труднощів у сферах, які керуються відповідною планетою.

Юпітер у ретрограді: 9 жовтня 2024 – 4 лютого 2025 року

Юпітер є планетою, яка в астрології відповідає за розширення, процвітання, удачу, філософію та духовний ріст. Коли він стає ретроградним, його вплив змінюється. Замість зовнішнього розширення, зростає внутрішнє — це час для перегляду життєвих цінностей, довгострокових цілей та особистих переконань. Періоди ретроградності Юпітера можуть здаватися більш спокійними та сприяти саморефлексії.

Особливості цього періоду

Переосмислення життєвих пріоритетів: це сприятливий час для перегляду особистих переконань, філософії життя та довгострокових планів. Можливо, варто задуматися над тим, що справді приносить вам задоволення і що ви вважаєте важливим для свого духовного розвитку. Перешкоди в масштабних проєктах: Юпітер асоціюється з розширенням та зростанням. Під час його ретроградності великі плани або проєкти можуть гальмуватися. Не варто в цей час розпочинати нові масштабні проєкти або вкладати великі інвестиції, краще зосередитися на завершенні вже початого. Духовний та інтелектуальний ріст: це чудовий час для навчання, особливо самостійного. Якщо ви давно планували глибше дослідити філософські чи релігійні теми, зараз найкращий час. Переоцінка соціальних контактів та моральних принципів: ретроградність Юпітера може змусити вас переглянути свої стосунки з друзями, колегами та соціальними групами. Це час для роздумів про мораль та етику у вашому житті.

Що варто робити:

Переосмислювати минуле : використовуйте цей час для аналізу попередніх рішень і дій, особливо у професійній та фінансовій сферах.

: використовуйте цей час для аналізу попередніх рішень і дій, особливо у професійній та фінансовій сферах. Закінчувати незавершене : замість того, щоб розпочинати щось нове, краще завершити те, що вже було розпочато.

: замість того, щоб розпочинати щось нове, краще завершити те, що вже було розпочато. Навчатися : поглиблюйте свої знання та досвід у сферах, які вас цікавлять.

: поглиблюйте свої знання та досвід у сферах, які вас цікавлять. Уникати важливих рішень: краще не приймати важливих рішень щодо кар'єри, фінансів або великих життєвих змін у цей період.

Отже, ретроградність Юпітера з 9 жовтня 2024 до 4 лютого 2025 — це час для внутрішнього зростання та рефлексії, який допоможе вам краще зрозуміти свої пріоритети й цілі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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