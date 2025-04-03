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Ретроградна Венера 2025: 10 езотеричних маніфестацій, щоб розірвати прив’язаності
Ретроградна Венера в 2025 році відкриває простір для глибокого перегляду наших почуттів.
Ретроградна Венера — це астрономічне явище, коли здається, що планета Венера рухається у зворотному напрямку по небі (це ілюзія, спричинена різницею швидкостей обертання Землі й Венери). Астрологічно цей період вважається часом переосмислення тем любові, цінностей, самооцінки, фінансів і стосунків.
У 2025 році Венера буде ретроградною з 2 березня по 13 квітня у знаку Овна (вогонь, імпульсивність, “Я”).
Читайте детальніше у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
Особливості ретроградної Венери:
Старі кохання можуть несподівано “воскреснути” (у думках або в реальності).
Хитання самооцінки, внутрішні сумніви.
Потреба переосмислити, що ти цінуєш у собі, інших, у світі.
Часто приходить розуміння, де були хибні очікування чи токсичні прив’язаності.
Це не час починати нові стосунки чи великі покупки, бо вони можуть бути імпульсивними та недовговічними.
Маніфестації — це процес свідомого формулювання та «випромінювання» своїх бажань у Всесвіт з вірою у їхнє здійснення. Умовно кажучи, це сучасна версія заклинання: ти формулюєш чіткий намір і вкладаєш у нього енергію думки та емоції.
Ретроградна Венера — ідеальний час не для мрій про щось нове, а для прощання, відпускання, перепрограмування. Тому й маніфестації тут особливі.
10 Маніфестацій для відпускання прив’язаностей під ретроградну Венеру 2025
Я звільняю своє серце від минулого і відкриваю його для нових можливостей.
Я прощаю себе за всі вибори, які виявилися помилковими.
Я більше не тримаюся за людей, які не вибирають мене.
Я розриваю зв’язок з ілюзіями та уявленнями, які мене обмежують.
Я приймаю свою цінність незалежно від того, хто поряд зі мною.
Я відпускаю образи й розчарування, які більше не служать мені.
Я завершую токсичні патерни у стосунках і ціную себе.
Я з легкістю прощаю тих, хто завдав мені болю, і дозволяю собі рухатися далі.
Я закриваю двері у минуле і відкриваю серце новій любові, коли прийде час.
Я дозволяю собі бути вільним/вільною від прив’язаності до того, що не моє.
Як працювати з цими маніфестаціями?
Запиши їх від руки у щоденнику або на аркуші.
Повторюй їх щодня протягом ретроградного періоду.
Додай практику — медитацію, очищення простору, роботу з тілом.
Не бійся “порожнечі” після відпускання. Вона — простір для нового.
Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.