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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Ретроградна Венера 2025: 10 езотеричних маніфестацій, щоб розірвати прив’язаності

Ретроградна Венера в 2025 році відкриває простір для глибокого перегляду наших почуттів.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградна Венера

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

Ретроградна Венера — це астрономічне явище, коли здається, що планета Венера рухається у зворотному напрямку по небі (це ілюзія, спричинена різницею швидкостей обертання Землі й Венери). Астрологічно цей період вважається часом переосмислення тем любові, цінностей, самооцінки, фінансів і стосунків.

У 2025 році Венера буде ретроградною з 2 березня по 13 квітня у знаку Овна (вогонь, імпульсивність, “Я”).

Читайте детальніше у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Особливості ретроградної Венери:

  • Старі кохання можуть несподівано “воскреснути” (у думках або в реальності).

  • Хитання самооцінки, внутрішні сумніви.

  • Потреба переосмислити, що ти цінуєш у собі, інших, у світі.

  • Часто приходить розуміння, де були хибні очікування чи токсичні прив’язаності.

  • Це не час починати нові стосунки чи великі покупки, бо вони можуть бути імпульсивними та недовговічними.

Маніфестації — це процес свідомого формулювання та «випромінювання» своїх бажань у Всесвіт з вірою у їхнє здійснення. Умовно кажучи, це сучасна версія заклинання: ти формулюєш чіткий намір і вкладаєш у нього енергію думки та емоції.

Ретроградна Венера — ідеальний час не для мрій про щось нове, а для прощання, відпускання, перепрограмування. Тому й маніфестації тут особливі.

10 Маніфестацій для відпускання прив’язаностей під ретроградну Венеру 2025

  1. Я звільняю своє серце від минулого і відкриваю його для нових можливостей.

  2. Я прощаю себе за всі вибори, які виявилися помилковими.

  3. Я більше не тримаюся за людей, які не вибирають мене.

  4. Я розриваю зв’язок з ілюзіями та уявленнями, які мене обмежують.

  5. Я приймаю свою цінність незалежно від того, хто поряд зі мною.

  6. Я відпускаю образи й розчарування, які більше не служать мені.

  7. Я завершую токсичні патерни у стосунках і ціную себе.

  8. Я з легкістю прощаю тих, хто завдав мені болю, і дозволяю собі рухатися далі.

  9. Я закриваю двері у минуле і відкриваю серце новій любові, коли прийде час.

  10. Я дозволяю собі бути вільним/вільною від прив’язаності до того, що не моє.

Як працювати з цими маніфестаціями?

  1. Запиши їх від руки у щоденнику або на аркуші.

  2. Повторюй їх щодня протягом ретроградного періоду.

  3. Додай практику — медитацію, очищення простору, роботу з тілом.

  4. Не бійся “порожнечі” після відпускання. Вона — простір для нового.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

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