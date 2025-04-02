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- Астрологія
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Ретроградна Венера 2025: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Під час ретроградної Венери ці медитації стануть вашим інструментом для очищення серця та завершення нездорових енергетичних зв'язків з минулого.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на ретроградну Венеру у 2025 році розповідає, що Близнюкам слід замислитися, що вони хочуть далі, а Ракам варто знайти внутрішню гармонію.
Читайте детальний та точний гороскоп Таро на ретроградну Венеру у 2025 році для всіх знаків зодіаку — у нашому матеріалі від езотерикіні Олени Кузьмич .
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Страшний суд"
Навчіться брати відповідальність за свої поступки. У стосунках не робіть боляче одне одному. На роботі остерігайтеся підступів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У відносинах урівноважте бажання та реальність. На роботі робіть справедливо.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Самітник"
Замисліться над тим, що ви хочете далі. У кохання час взяти паузу. На роботі потрібно трохи відпочити.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховна жриця"
Знайдіть внутрішню гармонію. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами дослухайтеся до мудрих порад.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Накопичуйте уміння та навички. У любові пройдіть "тест" на фінансову грамотність. На роботі більше працюйте.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Затягніть пояса. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сімка кубків"
Час вибирати. У любові добре визначитися з метою ваших стосунків. А на роботі краще не гнатися за всім одразу.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка мечів"
Візьміть паузу. У стосунках не наражайте собі на біль. А у розв'язанні робочих моментів робіть паузі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Імператриця"
Час родючості настав. Ваше кохання розквітне. Робочі справи налагоджуватимуться.
КОЗЕРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтесь уперед. У відносинах дійте активно. Спробуйте зробити щось нове на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Отримайте нагороди. У відносинах сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі – чекайте на премію.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Достойно працюйте та отримаєте результат. Дійте активно у стосунках. Шукайте найкращий варіант на роботі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити свою життя на краще.