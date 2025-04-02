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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Ретроградна Венера 2025: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час ретроградної Венери ці медитації стануть вашим інструментом для очищення серця та завершення нездорових енергетичних зв'язків з минулого.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградна Венера 2025: гороскоп для всіх знаків зодіаку

© ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на ретроградну Венеру у 2025 році розповідає, що Близнюкам слід замислитися, що вони хочуть далі, а Ракам варто знайти внутрішню гармонію.

Читайте детальний та точний гороскоп Таро на ретроградну Венеру у 2025 році для всіх знаків зодіаку — у нашому матеріалі від езотерикіні Олени Кузьмич .

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Страшний суд"

Навчіться брати відповідальність за свої поступки. У стосунках не робіть боляче одне одному. На роботі остерігайтеся підступів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У відносинах урівноважте бажання та реальність. На роботі робіть справедливо.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Замисліться над тим, що ви хочете далі. У кохання час взяти паузу. На роботі потрібно трохи відпочити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Знайдіть внутрішню гармонію. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами дослухайтеся до мудрих порад.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Накопичуйте уміння та навички. У любові пройдіть "тест" на фінансову грамотність. На роботі більше працюйте.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Затягніть пояса. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Час вибирати. У любові добре визначитися з метою ваших стосунків. А на роботі краще не гнатися за всім одразу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Візьміть паузу. У стосунках не наражайте собі на біль. А у розв'язанні робочих моментів робіть паузі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператриця"

Час родючості настав. Ваше кохання розквітне. Робочі справи налагоджуватимуться.

КОЗЕРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтесь уперед. У відносинах дійте активно. Спробуйте зробити щось нове на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте нагороди. У відносинах сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі – чекайте на премію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Достойно працюйте та отримаєте результат. Дійте активно у стосунках. Шукайте найкращий варіант на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити свою життя на краще.

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