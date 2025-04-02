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- Астрологія
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Ретроградна Венера 2025: три ефективні медитації, щоб очиститися від колишніх
Період ретроградної Венери у 2025 році — ідеальний час, щоб через медитації звільнити серце від старих образ
З 2 березня по 12 квітня 2025 року Венера рухатиметься ретроградно у знаку Овна. Це період:
емоційних спалахів і повернення старих історій;
внутрішньої боротьби між бажанням любити та страхом бути відкинутими;
час, коли колишні можуть несподівано нагадати про себе;
найкраща нагода очиститися від токсичних спогадів, повернути собі гідність і свободу.
У цей час рекомендується уникати нових романів, емоційних рішень, кардинальних змін у зовнішності. Натомість — звернутися до себе, переосмислити, що для вас справжня любов, розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.
Три ефективні медитації для очищення від колишніх
Медитація "Повернення енергії"
Час: вечір, у спокійній атмосфері
Сядьте або ляжте зручно, заплющте очі. Уявіть перед собою людину, з якою вас пов’язує болючий досвід. Спокійно скажіть подумки: «Я повертаю тобі твою енергію. Я повертаю собі свою. Ми вільні.» Уявіть, як між вами розривається світловий канал, і до вас повертається ваше світло, цілісність, життєва сила.
Медитація "Серце в рожевому світлі"
Час: зранку або перед сном
Сконцентруйтеся на своєму серці. Уявіть, як у грудях запалюється м’яке рожеве світло. З кожним вдихом воно розширюється, обіймає вас, зцілює рани, наповнює любов’ю. Скажіть собі: “Я заслуговую на любов. Я більше не тримаю минуле в собі. Моє серце вільне”.
Медитація "Розірвання минулих угод"
Час: під час ретроградної Венери, у дні спадного Місяця
Уявіть перед собою нитки або договори (енергетичні контракти), які зв’язують вас із колишніми партнерами. Візуалізуйте, як ви обережно їх розриваєте, спалюєте або розриваєте у світлі, повторюючи: “Я скасовую всі обіцянки, прив’язаності й енергетичні угоди з минулого. Віднині я належу собі”.
Що варто пам’ятати в цей період
Не робіть різких кроків у стосунках.
Дозвольте собі ностальгію, але не піддавайтеся ілюзіям.
Використовуйте час для глибокої роботи над самоцінністю та особистими межами.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.