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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Ретроградна Венера 2025: три ефективні медитації, щоб очиститися від колишніх

Період ретроградної Венери у 2025 році — ідеальний час, щоб через медитації звільнити серце від старих образ

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградна Венера

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

З 2 березня по 12 квітня 2025 року Венера рухатиметься ретроградно у знаку Овна. Це період:

  • емоційних спалахів і повернення старих історій;

  • внутрішньої боротьби між бажанням любити та страхом бути відкинутими;

  • час, коли колишні можуть несподівано нагадати про себе;

  • найкраща нагода очиститися від токсичних спогадів, повернути собі гідність і свободу.

У цей час рекомендується уникати нових романів, емоційних рішень, кардинальних змін у зовнішності. Натомість — звернутися до себе, переосмислити, що для вас справжня любов, розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

Три ефективні медитації для очищення від колишніх

Медитація "Повернення енергії"

Час: вечір, у спокійній атмосфері

Сядьте або ляжте зручно, заплющте очі. Уявіть перед собою людину, з якою вас пов’язує болючий досвід. Спокійно скажіть подумки: «Я повертаю тобі твою енергію. Я повертаю собі свою. Ми вільні.» Уявіть, як між вами розривається світловий канал, і до вас повертається ваше світло, цілісність, життєва сила.

Медитація "Серце в рожевому світлі"

Час: зранку або перед сном

Сконцентруйтеся на своєму серці. Уявіть, як у грудях запалюється м’яке рожеве світло. З кожним вдихом воно розширюється, обіймає вас, зцілює рани, наповнює любов’ю. Скажіть собі: “Я заслуговую на любов. Я більше не тримаю минуле в собі. Моє серце вільне”.

Медитація "Розірвання минулих угод"

Час: під час ретроградної Венери, у дні спадного Місяця

Уявіть перед собою нитки або договори (енергетичні контракти), які зв’язують вас із колишніми партнерами. Візуалізуйте, як ви обережно їх розриваєте, спалюєте або розриваєте у світлі, повторюючи: “Я скасовую всі обіцянки, прив’язаності й енергетичні угоди з минулого. Віднині я належу собі”.

Що варто пам’ятати в цей період

  • Не робіть різких кроків у стосунках.

  • Дозвольте собі ностальгію, але не піддавайтеся ілюзіям.

  • Використовуйте час для глибокої роботи над самоцінністю та особистими межами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
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