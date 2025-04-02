Ретроградна Венера 2025: три ритуали, щоб порвати з минулими стосунками

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Ретроградна Венера — це завжди час переоцінки стосунків, цінностей, любові до себе. У 2025 році вона буде ретроградною з 2 березня по 12 квітня у знаку Овна — тобто період ідеально підходить для того, щоб спалити мости, попрощатися з токсичними спогадами та повернути собі енергію.

Пропонуємо вашій увазі три дієві ритуали, які допоможуть вам відпустити минулі стосунки від езотерикині Олени Кузьмич.

Ритуал № 1: Лист прощення + вогняне очищення

Коли: у будь-який день спадного Місяця або під час пікових днів ретроградної Венери

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Що знадобиться: аркуш паперу, ручка, свічка

Як робити:

Сядьте в тиші, запаліть свічку. Напишіть лист до свого колишнього партнера/партнерки або до самої себе з минулого, де опишіть все, що вас болить, усі образи, втрати, нездійснені очікування. Вкінці листа напишіть: “Я відпускаю цей досвід. Він більше не має влади наді мною. Я вільна”. Без жалю спаліть лист над вогнем свічки та уявляйте, як дим забирає всі нитки, що вас ще зв’язують.

Ритуал № 2: Обряд "Розрив енергетичних ниток"

Коли: у період ретроградної Венери, краще ввечері

Що знадобиться: чорна нитка або червона стрічка, ножиці

Як робити:

Візьміть нитку або стрічку й уявіть, що вона символізує зв’язок між вами і минулою людиною. Тримайте нитку двома руками, проговорюючи: “Я повертаю тобі твою енергію. Я повертаю собі свою. Між нами більше немає зв’язку”. Переріжте нитку ножицями та уявіть, як енергетичний канал розірвався, а ваша енергія повернулася до вас. Залишки нитки або закопайте в землю, або викиньте з наміром: "Це минуле більше не має влади над моїм життям".

Ритуал № 3: Ванна очищення та любові до себе

Коли: у будь-який день, коли почуваєте тяжкість спогадів

Що знадобиться: сіль (морська або кухонна), пелюстки троянди, ефірна олія лаванди або розмарину

Як робити:

Наповніть ванну водою, додайте сіль, кілька крапель олії та пелюстки троянд. Ляжте у воду, закрийте очі та уявіть, як всі емоційні прив’язки, біль, жаль, образи змиваються з вас водою. Проговоріть “Я обираю любов до себе. Минуле залишається у минулому. Я вільна”. Після ванни змастіть тіло кремом або олією з наміром: "Я обіймаю себе. Я цінна. Я готова до нового".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.