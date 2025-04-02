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- Астрологія
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Ретроградна Венера 2025: три ритуали, щоб порвати з минулими стосунками
Період ретроградної Венери — це шанс нарешті закрити незавершені емоційні гештальти
Ретроградна Венера — це завжди час переоцінки стосунків, цінностей, любові до себе. У 2025 році вона буде ретроградною з 2 березня по 12 квітня у знаку Овна — тобто період ідеально підходить для того, щоб спалити мости, попрощатися з токсичними спогадами та повернути собі енергію.
Пропонуємо вашій увазі три дієві ритуали, які допоможуть вам відпустити минулі стосунки від езотерикині Олени Кузьмич.
Ритуал № 1: Лист прощення + вогняне очищення
Коли: у будь-який день спадного Місяця або під час пікових днів ретроградної Венери
Що знадобиться: аркуш паперу, ручка, свічка
Як робити:
Сядьте в тиші, запаліть свічку.
Напишіть лист до свого колишнього партнера/партнерки або до самої себе з минулого, де опишіть все, що вас болить, усі образи, втрати, нездійснені очікування.
Вкінці листа напишіть:
“Я відпускаю цей досвід. Він більше не має влади наді мною. Я вільна”.
Без жалю спаліть лист над вогнем свічки та уявляйте, як дим забирає всі нитки, що вас ще зв’язують.
Ритуал № 2: Обряд "Розрив енергетичних ниток"
Коли: у період ретроградної Венери, краще ввечері
Що знадобиться: чорна нитка або червона стрічка, ножиці
Як робити:
Візьміть нитку або стрічку й уявіть, що вона символізує зв’язок між вами і минулою людиною.
Тримайте нитку двома руками, проговорюючи: “Я повертаю тобі твою енергію. Я повертаю собі свою. Між нами більше немає зв’язку”.
Переріжте нитку ножицями та уявіть, як енергетичний канал розірвався, а ваша енергія повернулася до вас.
Залишки нитки або закопайте в землю, або викиньте з наміром: "Це минуле більше не має влади над моїм життям".
Ритуал № 3: Ванна очищення та любові до себе
Коли: у будь-який день, коли почуваєте тяжкість спогадів
Що знадобиться: сіль (морська або кухонна), пелюстки троянди, ефірна олія лаванди або розмарину
Як робити:
Наповніть ванну водою, додайте сіль, кілька крапель олії та пелюстки троянд.
Ляжте у воду, закрийте очі та уявіть, як всі емоційні прив’язки, біль, жаль, образи змиваються з вас водою.
Проговоріть
“Я обираю любов до себе. Минуле залишається у минулому. Я вільна”.
Після ванни змастіть тіло кремом або олією з наміром: "Я обіймаю себе. Я цінна. Я готова до нового".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.