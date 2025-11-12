Ретроградний Юпітер із 13 листопада 2025 року до 12 березня 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Юпітер / © ТСН.ua

Коли Юпітер стає ретроградним, він не «забирає удачу», а змінює фокус із зовнішніх досягнень на внутрішню зрілість. У цей час Всесвіт ніби пропонує зробити паузу: не стрибати у нові можливості, а усвідомити, що вже принесло користь, а що вимагає переоцінки.

Ретроградний Юпітер у Раку зосередить увагу на темах дому, приналежності, безпеки, сімейних зв’язків і нашої віри в себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Настає період глибокої переоцінки життєвих переконань. Ви можете сумніватися у своїх цілях або напрямку, проте це необхідно, щоб знайти справжній сенс. Не поспішайте — Юпітер допоможе знайти внутрішній орієнтир.

Телець

Ретроград Юпітера допоможе усвідомити, на кого ви покладаєтесь і які стосунки приносять справжню стабільність. Можливе повернення старих друзів чи партнерів. Важливо переоцінити, кому ви довіряєте.

Близнята

Юпітер спонукає до перегляду професійного шляху. Можливо, настав час переосмислити, чи приносить робота задоволення. Не бійтеся коригувати плани — це інвестиція у майбутнє.

Рак

Цей період особливо важливий для вас. Ви відчуватимете потребу повернутися до джерел, знайти опору в родині та власній душі. Минуле може нагадати про себе, щоб ви остаточно відпустили старі образи.

Лев

Час усвідомити, що сила не лише у зовнішньому визнанні, а й у здатності довіряти Всесвіту. Ретроград Юпітера відкриє старі теми, пов’язані з контролем, гордістю та страхом помилитися.

Діва

Зосередьтеся на навчанні, особливо духовному чи психологічному. Юпітер допомагає глибше зрозуміти власну філософію життя. Не відкидайте знаки, які приходять через сни чи інтуїцію.

Терези

У цей період доведеться розв'язувати питання балансу між особистим і професійним життям. Юпітер навчить, що справжнє щастя — це не лише гармонія зовні, а й чесність із собою.

Скорпіон

Час для духовного росту. Ви зможете усвідомити свої справжні мотиви, звільнитись від старих образів та відновити внутрішню силу. Глибокі розмови, саморефлексія й тиша принесуть відповіді.

Стрілець

Ваш керівник, Юпітер, у ретрограді — тому ви відчуєте його вплив найсильніше. Не поспішайте з подорожами, змінами, навчанням. Замість цього — переосмисліть свою місію, віру, життєву філософію.

Козеріг

Юпітер допоможе зрозуміти, що стабільність народжується зсередини, а не ззовні. Можливе переосмислення партнерських зв’язків чи умов праці. Не бійтеся зупинитися, щоб обрати правильний напрям.

Водолій

Повернення до старих проєктів чи ідей може стати шансом на новий злет. Однак спершу розберіться, що справді надихає, а що — лише виснажує. Дозвольте собі діяти з натхненням, а не з обов’язку.

Риби

Юпітер, ваш покровитель, спонукає до глибокої духовної інтроспекції. Ви можете відчути, що щось закінчується — але лише для того, щоб звільнити місце для нового. Довіряйте процесу.

Ретроградний Юпітер — це не час паніки, а час внутрішнього росту. Слухайте серце, ведіть щоденник, переглядайте старі мрії. Усе, що не має сенсу, відпаде саме, а справжнє — укоріниться глибше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

