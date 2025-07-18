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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
213
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2 хв

Ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ретроградний Меркурій — це період астрологічних викликів, коли комунікації дають збої, техніка ламається, а плани змінюються в останню мить.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року розповідає, що Левам слід бути більш м'якими з людьми, а Ракам можуть зробити боляче. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерика Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно сконцентруватися на роботі. На ній слід гідно працювати. У стосунках потрібно виходити на новий рівень. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Дослухайтеся до інтуїції. У стосунках слухайте голос серця. На роботі зверніть увагу на підказки долі. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі доведеться захищати своє. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж мечів"

Ви буваєте досить жорсткими з людьми. У любові намагайтеся не образити партнера. На роботі щосили рухайтеся вперед.  

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Правосуддя"

Шукайте баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі знайдіть золоту середину. 

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Час просувати обраний проєкт. У стосунках спробуйте щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують пригоди. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках варто рухатися одне до одного. На роботі очікуйте на випробування.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться боротися за своє. У стосунках продемонструйте силу. А на роботі - професіоналізм.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Доведеться затягнути пояси. У любові очікуйте на випробування. На роботі шукайте інший варіант для розвитку. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. Можете трішки розслабитися у стосунках. На роботі все складається просто чудово. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках все може піти шкереберть. На роботі дійте активніше. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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