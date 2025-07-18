Ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року: що категорично заборонено робити і особливості періоду

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Ретроградний Меркурій — це період, який часто викликає занепокоєння навіть у тих, хто далекий від астрології. Збої в техніці, непорозуміння у спілкуванні, плутанина в документах — лише верхівка айсберга того, що може активізуватися в цей час. У 2025 році друга ретроградна фаза Меркурія триває з 17 липня по 11 серпня під впливом знаку Лева — яскравого, гордого, емоційного. Саме тому цей період буде пов’язаний із темами его, самопрезентації, творчості та потреби бути поміченим. Утім, окрім викликів, ретроград несе й цінні підказки: що варто переглянути, де ми перебільшуємо важливість себе, а де забули про справжнє серце.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити

Підписувати важливі документи та угоди

– Юридичні помилки, затримки, зміни умов або обман — часті супутники цього періоду. Якщо можливо, перенесіть підписання після 11 серпня. Починати нові проєкти

– Зокрема творчі, бізнесові або публічні. Запуск у ретро-Меркурій часто призводить до переробок, непорозумінь або провалів. Купувати техніку, гаджети, авто

– Часто виявляються дефекти, несумісність, або техніка ламається невдовзі після купівлі. Змінювати зовнішність радикально

– Особливо зачіску, імідж, стиль. Лев пов'язаний із самопрезентацією, тому неправильні рішення можуть сильно вдарити по самооцінці. Конфліктувати через его

– Ретроградний Меркурій у Леві загострює гординю, самолюбство і драматизм. Уникніть імпульсивних сварок, особливо в родині або на публіці. Ігнорувати сигнали з минулого

– Якщо "повертаються" старі знайомі, ідеї або проблеми — не відштовхуйте їх. Це не випадково.

Нюанси періоду (у Леві)

Его і визнання : виникає потреба бути поміченим і визнаним, але легко впасти в драму або образу, якщо вас не оцінюють.

Внутрішня дитина : піднімаються спогади з дитинства, ситуації, де нас не бачили або принижували.

Креативні блоки : старі проєкти просяться на завершення, але нові ідеї гальмуються.

Ризик публічних помилок : обережно з виступами, презентаціями, заявами — неочікувана реакція аудиторії можлива.

Повернення старих кохань або друзів: з’являються люди, яких колись ідеалізували. Варто зважити, чому саме зараз вони повертаються.

Астрологічний контекст

Ретроград відбувається у серці літа , в час максимальної активності, що посилює напругу між бажанням діяти і необхідністю гальмувати.

Це період внутрішньої ревізії , а не зовнішніх звершень.

Лев — фіксований вогонь, тому особливо складно буде змінювати думку, поступатися, визнавати помилки.

Поради для адаптації

Ведіть щоденник рефлексій про себе, свою роль і самопрезентацію.

Завершуйте старі творчі справи.

Переглядайте комунікації: мова, стиль, спосіб звернення до інших.

Приділяйте увагу дітям, родині, серцю — і буквально, і символічно.

Візуалізуйте не те, що хочете зробити, а ким ви хочете стати після періоду переоцінки.

Ретроградний Меркурій у Леві — це не покарання, а дзеркало. Він показує, що саме заважає вам сяяти щиро. Уважність, саморефлексія і м’яке серце — ключі до успішного проходження цього періоду.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.