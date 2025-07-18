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Ретроградний Меркурій 17 липня — 11 серпня 2025 року: що означає з погляду астрології, езотерики та астрономії
Ретроградний Меркурій триватиме з 17 липня по 11 серпня 2025 року — це період уповільнення, повернення до минулого та переосмислення важливих рішень.
Цього літа ми знову занурюємося в містичний період ретроградного Меркурія 17 липня — 11 серпня 2025 року — одного з найвідоміших і водночас найбільш недооцінених астрологічних явищ. Від збоїв у комунікації до несподіваних повернень минулого — цей період щороку спонукає нас заглянути вглиб себе, переосмислити сказане, переглянути рішення та віднайти істину поза очевидним. Але що насправді означає ретроградний Меркурій з позицій астрономії, астрології та езотерики? І як нам прожити цей час із користю — не злякано, а свідомо?
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Розбираємося нижче.
Астрономія: що таке ретроградність?
У науковому сенсі ретроградний рух — це оптична ілюзія, яка виникає, коли Земля "обганяє" іншу планету на орбіті. У цей момент здається, ніби планета (в нашому випадку — Меркурій) рухається назад по небу. Насправді вона не змінює напрямку, просто через різницю в орбітальній швидкості змінюється наше спостереження за нею.
Меркурій — найближча до Сонця планета, він здійснює кілька ретроградних циклів на рік. У 2025 році один із таких відбувається з 17 липня по 11 серпня.
Астрологія: символіка ретроградного Меркурія
У астрології Меркурій пов’язаний із мисленням, комунікацією, інформацією, навчанням, технікою та поїздками. Під час ретроградного руху ці сфери часто відчувають:
затримки, непорозуміння, збої;
повернення до старих тем, людей, рішень;
втрату речей, помилки в документах, конфлікти через слова.
Період ретроградності — це не "покарання", а час перегляду, переосмислення, завершення незакінченого. Він може бути надзвичайно продуктивним, якщо використовувати його мудро: не поспішати, перевіряти деталі, завершувати старе.
У липні-серпні 2025 року Меркурій буде ретроградним у Леві та Раку, що додає тем серця, родини, креативу та глибоких почуттів. Можливе повернення до старих образ, родинних історій, творчих ідей з минулого.
Езотерика: духовне значення ретроградного Меркурія
З езотеричного погляду, ретроградність — це зворотний рух енергії, її занурення всередину. Меркурій в ретрограді — це шанс для:
інтуїтивного осмислення власної мови, думок і переконань;
очищення ментального поля, відпускання старих ментальних шаблонів;
практик мовчання, медитацій на третє око, роботи з архетипом Посланця;
звернення до минулих життів, спогадів, кармічних уроків.
Це гарний період для письмових практик, ведення щоденника, тлумачення снів, занурення в езотеричну літературу або вивчення символів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.