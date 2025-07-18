Ретроградний Меркурій 17 липня — 11 серпня 2025 року: що означає з погляду астрології, езотерики та астрономії

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Цього літа ми знову занурюємося в містичний період ретроградного Меркурія 17 липня — 11 серпня 2025 року — одного з найвідоміших і водночас найбільш недооцінених астрологічних явищ. Від збоїв у комунікації до несподіваних повернень минулого — цей період щороку спонукає нас заглянути вглиб себе, переосмислити сказане, переглянути рішення та віднайти істину поза очевидним. Але що насправді означає ретроградний Меркурій з позицій астрономії, астрології та езотерики? І як нам прожити цей час із користю — не злякано, а свідомо?

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Розбираємося нижче.

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Астрономія: що таке ретроградність?

У науковому сенсі ретроградний рух — це оптична ілюзія, яка виникає, коли Земля "обганяє" іншу планету на орбіті. У цей момент здається, ніби планета (в нашому випадку — Меркурій) рухається назад по небу. Насправді вона не змінює напрямку, просто через різницю в орбітальній швидкості змінюється наше спостереження за нею.

Меркурій — найближча до Сонця планета, він здійснює кілька ретроградних циклів на рік. У 2025 році один із таких відбувається з 17 липня по 11 серпня.

Астрологія: символіка ретроградного Меркурія

У астрології Меркурій пов’язаний із мисленням, комунікацією, інформацією, навчанням, технікою та поїздками. Під час ретроградного руху ці сфери часто відчувають:

затримки, непорозуміння, збої ;

повернення до старих тем, людей, рішень ;

втрату речей, помилки в документах, конфлікти через слова.

Період ретроградності — це не "покарання", а час перегляду, переосмислення, завершення незакінченого. Він може бути надзвичайно продуктивним, якщо використовувати його мудро: не поспішати, перевіряти деталі, завершувати старе.

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У липні-серпні 2025 року Меркурій буде ретроградним у Леві та Раку, що додає тем серця, родини, креативу та глибоких почуттів. Можливе повернення до старих образ, родинних історій, творчих ідей з минулого.

Езотерика: духовне значення ретроградного Меркурія

З езотеричного погляду, ретроградність — це зворотний рух енергії, її занурення всередину. Меркурій в ретрограді — це шанс для:

інтуїтивного осмислення власної мови, думок і переконань;

очищення ментального поля , відпускання старих ментальних шаблонів;

практик мовчання, медитацій на третє око , роботи з архетипом Посланця;

звернення до минулих життів, спогадів, кармічних уроків.

Це гарний період для письмових практик, ведення щоденника, тлумачення снів, занурення в езотеричну літературу або вивчення символів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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