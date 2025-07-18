Ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року: що варто зробити та особовості періоду

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Реклама

Ретроградний Меркурій 17 липня-11 серпня 2025 року — це період, коли планета виглядає так, ніби рухається назад відносно Землі. Це астрологічно вважається часом затримок, плутанини, технічних збоїв і повернення минулого.

Цього разу Меркурій ретроградить у знаку Лева, що додає особливого забарвлення:

Лев — це знак творчості, самовираження, драми, гордості, лідерства та серця.

Ретроградний Меркурій у Леві змушує нас переосмислювати его, самоповагу, творчі проєкти та особисті прояви.

Що варто зробити в цей період

Переоцінити власне "Я"

Поверніться до теми самоповаги. Що для вас означає бути побаченим і почутим?

Завершити недописані тексти, ідеї, виступи

Період ідеальний для редагування, шліфування творчих або медійних проєктів.

Повернутися до старих хобі або дитячих мрій

Можливо, ви колись мріяли танцювати, малювати чи грати на сцені? Саме час спробувати знову.

Переосмислити стосунки з дітьми та власне дитинство

Меркурій у Леві відкриває канал до внутрішньої дитини. Це чудовий момент для терапії чи символічного повернення до себе.

Попрацювати з темами визнання та самопрезентації

Можна переглянути своє резюме, профіль у соцмережах або публічний образ.

Розібратися зі сварками, які мали емоційний характер

Меркурій дає шанс побачити ситуацію з іншого боку.

Що не варто робити

Не починайте важливих комунікаційних проєктів (презентації, нові договори, перемовини) — є ризик непорозумінь.

Не купуйте техніку — можливі поломки або непередбачувані витрати.

Не приймайте поспішних рішень — особливо пов’язаних з іміджем чи фінансами.

Уникайте надмірної демонстративності — Лев схильний до драматизації, і вона може вийти боком.

Афірмації на ретроградний Меркурій у Леві

Я чую себе і поважаю свої почуття.

Моя творчість вартісна, навіть якщо її ще не помітили.

Я зцілюю своє внутрішнє дитя з любов’ю та прийняттям.

Моє слово має силу, і я обираю мудру комунікацію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама