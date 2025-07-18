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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Ретроградний Меркурій 17 липня — 11 серпня 2025 року: три медитації для позбавлення від непотрібних комунікацій

У період ретроградного Меркурія ми часто стикаємося з інформаційним перевантаженням, поверненням старих контактів і комунікативними збоями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Період ретроградний Меркурій 17 липня — 11 серпня 2025 року — це не тільки випробування для спілкування, техніки та договорів, а й час глибокого очищення простору навколо себе від зайвого інформаційного шуму та енергетичних прив’язок. Скористайтеся цими трьома медитаціями, щоб звільнити себе від токсичних розмов, непотрібних повідомлень і зайвих енергозв’язків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

1. Медитація «Тиша в серці»

Мета: очистити емоційне поле від чужих слів, які залишили слід.
Коли практикувати: щовечора, коли відчуваєте перевантаження від спілкування.

  1. Сядьте зручно в тиші. Запаліть свічку.

  2. Закрийте очі, зосередьте увагу на серці.

  3. Уявіть, що всі слова, які вас поранили, спливають із серця у вигляді чорного диму.

  4. З кожним видихом цей дим зникає. Повторюйте: «Я очищаю простір серця. У мені — тиша».

2. Медитація «Обірвання непотрібних зв’язків»

Мета: відпустити зайві енергетичні прив’язки до людей, з якими вже немає справжнього контакту.
Коли: у дні, коли виникає бажання «просто написати» комусь із минулого.

  1. Візьміть білу нитку. Уявіть, що вона з'єднує вас із тією людиною.

  2. Подякуйте їй подумки за все, що було. Скажіть: «Я завершую цей зв’язок з любов’ю».

  3. Переріжте нитку (можна подумки), спостерігаючи, як вона тане у світлі.

  4. Сидіть у тиші ще кілька хвилин, відчуваючи внутрішню легкість.

3. Медитація «Синє горло» (для очищення каналу мовлення)

Мета: прибрати блоки та непотріб, які заважають говорити істину.
Коли: у моменти, коли важко висловитись або навпаки — коли сказали зайве.

  1. Увімкніть спокійну музику або звуки води.

  2. Зосередьтеся на області горла. Уявіть, що там синє світло, яке очищає цей центр.

  3. Повторюйте в умі або вголос: «Мої слова — істина. Моє мовлення — чисте».

  4. Завершіть практику глибоким вдихом і видихом.

Ретроградний Меркурій — це шанс не лише мовчати, а й прислухатись до себе. Ці медитації допоможуть вам не просто вижити цей період, а зробити його ресурсним — для тиші, ясності й внутрішньої свободи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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