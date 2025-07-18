Ретроградний Меркурій 17 липня — 11 серпня 2025 року: три ритуали для змін

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Реклама

Ретроградний Меркурій — це час, коли Всесвіт ніби натискає кнопку «повернутися», запрошуючи нас переглянути те, що було сказано, зроблено чи відчуто. Від 17 липня до 11 серпня 2025 року цей період впливатиме на комунікацію, плани, технології та старі зв’язки. Проте в езотеричній практиці це не лише про обмеження — це й вікно трансформації. Якщо правильно спрямувати енергію, ретроградність Меркурія може стати часом глибоких змін. Нижче — три прості, але потужні ритуали, які допоможуть вам пройти цей період з користю для себе.

Нижче — три ритуали, які допоможуть вам увійти в період змін з ясністю і внутрішньою силою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Реклама

1. Ритуал розплутування старих вузлів

Коли проводити: в перші три дні ретроградності — 17–19 липня

Що знадобиться: аркуш паперу, чорна ручка, біла свічка

Запаліть свічку, сядьте в тиші. Запишіть усе, що більше не служить вам: думки, обіцянки, зв’язки, звички. Прочитайте вголос і скажіть: «Я визнаю це досвідом і відпускаю з вдячністю». Спаліть папір (обережно!) та уявіть, як дим забирає старе.

2. Обряд повернення сили

Коли проводити: на спадному Місяці (25 липня — 1 серпня)

Що знадобиться: склянка води, дзеркало, сіль

Ввечері поставте перед собою дзеркало та склянку води. Додайте до води щіпку солі, перемішайте. Дивлячись у дзеркало, скажіть: «Я повертаю собі силу, яку віддала/віддав словам, страхам, сумнівам». Змийте руки цією водою, уявляючи, як усе зайве йде в землю.

3. Медитація ясного слова

Коли проводити: у дні напруженості в комунікації (26 липня, 3 серпня, 10 серпня)

Що знадобиться: синя свічка або будь-який синій предмет, тиша

Сядьте, запаліть свічку. Заплющте очі й уявіть, як ваше горло світиться м’яким блакитним світлом. На вдиху — «Я чую істину», на видиху — «Я говорю з любов’ю». Повторіть 7 разів.

Ретроградний Меркурій — не кара, а запрошення. До себе, в минуле, до внутрішнього переформатування. Скористайтеся цим часом, як алхімік: перегляньте, переосмисліть і перетворіть.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.