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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Ретроградний Меркурій 2025: популярні прикмети та забобони, в які досі вірять

Період ретроградного Меркурія традиційно супроводжується численними прикметами, застереженнями та магічними ритуалами — ось що про нього говорить народна і езотерична мудрість.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Ретроградний Меркурій з 17 липня по 11 серпня 2025 року — це час, який багато хто вважає несприятливим для комунікацій, подорожей та важливих рішень. Але окрім астрологічних порад, у народі збереглося чимало прикмет і забобонів, пов’язаних із цим явищем.

Найпопулярніші прикмети про ретроградний Меркурій:

  • Не можна починати нову справу
    Кажуть, усе нове, розпочате під час ретроградного Меркурія, або затягнеться, або не матиме бажаного результату. Замість старту — краще переглянути, переосмислити, доробити старе.

  • Техніка “ламається від Меркурія”
    Вірять, що в цей період найчастіше ламаються гаджети, комп’ютери, електроніка. Через це радять не купувати нову техніку та обов’язково робити резервне копіювання даних.

  • Заборонено підписувати важливі документи
    Узгодження контрактів, шлюбні договори, великі покупки — усе це краще перенести. Інакше можуть виникнути непорозуміння, приховані пункти або відтермінування.

  • Колишні повертаються
    Одна з найміцніших “астроприкмет”: у ретроградний Меркурій часто повертаються колишні партнери або недорозв’язані емоційні зв’язки. Вважається, що це шанс щось усвідомити або остаточно відпустити.

  • Не варто планувати подорожі
    Подорожі в цей період можуть супроводжуватися затримками, скасуванням рейсів або плутаниною з документами. Якщо мандрівку не уникнути — перевіряйте все по кілька разів.

Забобони, яких дотримуються під час ретроградного Меркурія:

— Не дарують дзеркала, годинники, прикраси — щоб не “заговорити” себе на непорозуміння;
— Не дають гроші в борг — щоб не залишитися без них надовго;
— Не варто різко змінювати зачіску чи колір волосся — результат може не сподобатися;
— Уникають сварок і різких слів — “що сказано під Меркурієм, не забувається”.

Попри скептицизм наукового світу, ретроградний Меркурій міцно вкорінився у колективному підсвідомому як період, що потребує обережності, внутрішнього аналізу та переоцінки. Вірити чи ні — особистий вибір кожного. Але трохи уважності у цей час точно не завадить.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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