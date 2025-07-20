Ретроградний Меркурій 2025: популярні прикмети та забобони, в які досі вірять

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Ретроградний Меркурій з 17 липня по 11 серпня 2025 року — це час, який багато хто вважає несприятливим для комунікацій, подорожей та важливих рішень. Але окрім астрологічних порад, у народі збереглося чимало прикмет і забобонів, пов’язаних із цим явищем.

Найпопулярніші прикмети про ретроградний Меркурій:

Не можна починати нову справу

Кажуть, усе нове, розпочате під час ретроградного Меркурія, або затягнеться, або не матиме бажаного результату. Замість старту — краще переглянути, переосмислити, доробити старе.

Техніка “ламається від Меркурія”

Вірять, що в цей період найчастіше ламаються гаджети, комп’ютери, електроніка. Через це радять не купувати нову техніку та обов’язково робити резервне копіювання даних.

Заборонено підписувати важливі документи

Узгодження контрактів, шлюбні договори, великі покупки — усе це краще перенести. Інакше можуть виникнути непорозуміння, приховані пункти або відтермінування.

Колишні повертаються

Одна з найміцніших “астроприкмет”: у ретроградний Меркурій часто повертаються колишні партнери або недорозв’язані емоційні зв’язки. Вважається, що це шанс щось усвідомити або остаточно відпустити.

Не варто планувати подорожі

Подорожі в цей період можуть супроводжуватися затримками, скасуванням рейсів або плутаниною з документами. Якщо мандрівку не уникнути — перевіряйте все по кілька разів.

Забобони, яких дотримуються під час ретроградного Меркурія:

— Не дарують дзеркала, годинники, прикраси — щоб не “заговорити” себе на непорозуміння;

— Не дають гроші в борг — щоб не залишитися без них надовго;

— Не варто різко змінювати зачіску чи колір волосся — результат може не сподобатися;

— Уникають сварок і різких слів — “що сказано під Меркурієм, не забувається”.

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Попри скептицизм наукового світу, ретроградний Меркурій міцно вкорінився у колективному підсвідомому як період, що потребує обережності, внутрішнього аналізу та переоцінки. Вірити чи ні — особистий вибір кожного. Але трохи уважності у цей час точно не завадить.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.