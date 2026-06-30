Ретроградний Меркурій 29 червня — 23 липня 2026: що можна робити в цей період, а що категорично заборонено

Ретроградний Меркурій / © ТСН

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З 29 червня планета комунікації, інформації, логіки та коротких подорожей Меркурій переходить у фазу ретроградного руху. В астрології цей період традиційно пов’язують із затримками, плутаниною, непорозуміннями та необхідністю переглянути раніше ухвалені рішення.

Цьогоріч ретроградний Меркурій припадає на літо — час відпусток, поїздок, важливих зустрічей і нових планів. Саме тому астрологи радять бути особливо уважними.

Що варто робити під час ретроградного Меркурія

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Насамперед це вдалий період для завершення всього незакінченого. Якщо ви давно відкладали певну справу, саме зараз можна повернутися до неї й нарешті поставити крапку.

Також рекомендують:

перевіряти документи, листування і важливі повідомлення кілька разів;

робити резервні копії фотографій, файлів і важливих даних;

завершувати старі проєкти, а не запускати нові;

аналізувати помилки минулого і переглядати свої рішення;

відновлювати корисні старі контакти;

приділяти більше часу відпочинку та емоційному відновленню.

Часто саме в період ретроградного Меркурія люди несподівано повертаються до старих захоплень, незавершених навчань або справ, які довго залишалися “на паузі”.

Що категорично не рекомендується робити

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Астрологи застерігають: цей період не найкращий для важливих стартів і поспішних рішень.

Краще відкласти:

підписання важливих договорів і контрактів;

купівлю нової техніки, смартфонів, комп’ютерів або автомобілів;

імпульсивні великі покупки;

запуск нового бізнесу або масштабних проєктів;

з’ясування стосунків на емоціях;

радикальні рішення щодо роботи, переїзду чи особистого життя.

Також варто бути уважнішими в подорожах: можливі затримки рейсів, плутанина з бронюванням або технічні несправності.

Астрологи наголошують: ретроградний Меркурій — не період катастроф, а час, коли варто сповільнитися, переглянути свої дії та звернути увагу на те, що довго залишалося без вирішення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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