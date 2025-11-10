Ретроградний Меркурій 9–29 листопада 2025 року: особливості періоду і що варто зробити

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Ретроградний Меркурій — один із найпомітніших астрологічних періодів року. У цей час планета, що відповідає за комунікації, мислення, договори та техніку, «сповільнюється» і здається, що рухається назад. Вплив цього явища зазвичай проявляється у непорозуміннях, затримках і потребі повернутися до минулого, щоб завершити незакінчені справи.

Особливості періоду

Тривалість: 9 – 29 листопада 2025 року.

Поки Меркурій перебуватиме у Стрільці, багато хто може відчути сумніви у власних переконаннях, зміни у світогляді або переоцінку планів. Після переходу до Скорпіона — увага зосередиться на емоційній глибині, старих зв’язках і психологічних трансформаціях.

Що варто зробити під час ретроградного Меркурія

Переглянути, а не починати. Це чудовий час, щоб доробити старі проєкти, виправити помилки, завершити те, що давно відкладалося. Перевіряти деталі. Контракти, документи, повідомлення — усе потребує уважності, адже дрібниці можуть мати значення. Повернутися до минулого. Старі знайомі чи незавершені розмови можуть нагадати про себе — це можливість поставити крапку або вибачити. Стежити за технікою та подорожами. Варто мати резервний план і не покладатися лише на гаджети чи навігацію. Зайнятися внутрішнім очищенням. Період Скорпіона сприятиме глибоким медитаціям, роботі з емоціями та звільненню від страхів.

Чого уникати

Імпульсивних рішень і суперечок — слова зараз мають більшу силу, ніж здається.

Запуску нових великих проєктів або підписання важливих договорів.

Ігнорування інтуїції — саме вона підкаже, де потрібна пауза.

Ретроградний Меркурій не варто сприймати як катастрофу. Це період перегляду, коли Всесвіт дає шанс «переписати» частину минулого, завершити незакінчене й навчитися слухати себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

